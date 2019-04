Rubén García: "Tenemos que seguir partido a partido"

Mañana atípica en Tajonar. Tras el entrenamiento de hoy estaba previsto que ofreciera una rueda de prensa Iñigo Pérez, en las habituales declaraciones de un jugador entre semana, pero por sorpresa apareció Rubén García. La razón de la comparecencia del jugador de Xátiva, fue la lesión del chantreano, que volvió a resentirse de la lesión que tuvo en su partido en Zaragoza.

En la rueda de prensa, el jugador valoró la situación de su rival de este viernes, el Club Deportivo Tenerife, el cual no atraviesa un buen momento en lo deportivo y estando muy cuestionado su actual entrenador, José Luis Oltra. También valoró el momento tanto a nivel de equipo como personal.

Un rival al que nunca se le ha ganado en su estadio

Osasuna y Tenerife son dos viejos conocidos, buena prueba de ello es la cantidad de partidos que han disputado navarros y canarios tanto en El Sadar como en el Heliodoro Rodriguez López, escenario del próximo choque entren ambos. Si bien es cierto que las estadísticas son favorables a los rojillos en sus partidos como local, también es cierto que en lo referente a resultados, las visitas al feudo chicharrero ni mucho menos se han saldado positivamente, ya que entre todas las categorías, Osasuna ha sido incapaz de ganar a su rival en competición liguera.

No obstante el buen estado de forma de los de Jagoba Arrasate y la complicada situación con la que llega el cuadro blanquiazul podría provocar un cambio en esas estadísticas. A ese respecto, Rubén García aseguró que espera un compromiso complicado. “Todos los partidos tienen un punto de dificultad que cuando empieza la Liga no suele haber. Todos nos jugamos mucho y el Tenerife tiene una situación de necesidad, pero no más que nosotros. Tenemos que ser conscientes de que vamos a un campo muy difícil, donde nunca hemos ganado. Vamos a ir a por todas.”

Si la cabeza funciona, las piernas corren mejor, el aspecto mental siempre favorece las inercias positivas o no en la andadura de sus equipos en competición liguera. El centrocampista rojillo afirmó que un buen control emocional es crucial para afrontar con garantías el final de Liga. “Hay equipos que llegan al final con la cabeza saneada y eso hace que al enfrentarse a partidos claves tengan un plus de ventaja cara al rival. Tenemos que tener esa pizca de calma y tranquilidad. Contamos con una ventaja de puntos, pero queremos seguir manteniéndola o aumentándola.”

La buena dinámica de los rojillos no debe incidir con aspectos como la relajación. Rubén afirmó que es un aspecto bien llevado en el vestuario y que parte de su éxito se basa precisamente en eso, en la concentración desde los primeros minutos. “En el aspecto mental, el vestuario, el míster y el cuerpo técnico creo que lo estamos haciendo bien. Se nota en los inicios de partido en que intentamos estar muy concentrados y llegamos a final de los partidos con punch físico. Todo esto hace que no tengamos relajación. Por el trabajo y la concentración.”

Evitar hacer cuentas

La buena racha de los rojillos en esta Liga 123 es incuestionable, y aunque hay quien ya empiece a ilusionarse con un ascenso directo, desde el vestuario rojillo se evitan todo tipo de distracciones y cuentas que no vayan más allá del partido de este viernes. “No soy muy de mirar la clasificación y hacer cuentas, pero somos conscientes de que llevamos una ventaja y tenemos que jugar con ello de cara a no relajarnos y que sean los rivales los que estén pendientes de llegar. Tenemos que seguir partido a partido aunque suene muy tópico, pero es la realidad. Salirnos de ahí sería una equivocación” aseguró.

Finalmente, el jugador fue preguntado por su situación actual y de cara a la próxima temporada. En términos generales, el jugador afirmó sentirse feliz en Osasuna por los minutos que está teniendo y el rendimiento ofrecido y prefirió no hablar de acontecimientos propios de final de temporada. "No pienso más allá de que va a pasar conmigo. Me encuentro bien y lo estoy jugando todo. Más allá de eso no me tengo que preocupar. Seguiré trabajando y dando el mejor rendimiento. De momento solo puedo dar gracias porque está saliendo todo perfecto”.