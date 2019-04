Kieszek: "Tenemos que poner más cojones en el campo"

Paweł Kieszek será con casi total seguridad el guardameta que defenderá la portería blanquiazul en el encuentro ante el Nàstic de Tarragona debido a la convocatoria de Munir con la selección absoluta de Marruecos. El polaco no se mordió la lengua y habló de la situación del equipo en estas últimas semanas: "Los resultados no son tan buenos como la gente creía y eso no es 100% bueno. Toda la gente piensa que todavía es posible. Estamos a seis puntos del ascenso directo y no vamos a tirar la toalla. Tenemos que poner un poquito más cojones en el campo y seguir adelante".

"Las críticas son siempre buenas escucharlas. Durante el partido en La Rosaleda tenemos 20.000 entrenadores, cada uno tiene su opinión. Pienso que podemos jugar un poquito más ofensivo, podemos presionar un poquito más, pero las críticas son siempre buenas y tienen un poquito de razón", dijo sobre la poca capacidad ofensiva.

Este domingo, el equipo de Muñiz viajará a tierras tarraconenses para enfrentarse al Nàstic. Pese a ser el penúltimo en la tabla, sin contar al Reus, el portero declaró que no será fácil: "Segunda es muy competitiva, pero todos los equipos pueden ganar contra todos. Tenemos que trabajar los 90 minutos, no como ante Osasuna, que jugamos muy bien la primera parte y luego por un detalle encajamos un gol y bajamos la cabeza. No se puede repetir eso".

Sobre su posible titularidad en el Nou Estadi de Tarragona: "Todavía no sabemos la alineación para este partido, pero tenemos que estar preparados todos: Axel, Kellyan y yo. Quien juega no puede tener mucha presión sabiendo que no juegas mucho tiempo y que no es tan fácil entrar".

Kieszek fue el portero titular durante su última temporada cuando jugaba en el Córdoba. Ahora le toca ser suplente, aunque reconoce que no es algo negativo: "Sabiendo mi situación, no podía esperar nada mejor de lo que tengo en este momento. Estoy en un club como el Málaga, tengo oportunidad de subir a Primera y eso es bueno. No estoy jugando, pero eso no es tan malo. Cada uno trabaja cada semana para jugar, y si me toca esta semana, estaré muy feliz".