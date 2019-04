Paco Jémez: "Cuando llegas al Rayo lo primero que aprendes es que aquí no se rinde nadie"

Paco Jémez ha vuelto a la que fue su casa, la que él dice que le trae muy buenos recuerdos: "Estoy muy contento y satisfecho de volver a defender este club. Hay margen para trabajar y vengo con la mayor ilusión del mundo", también expresó que marcharse fue una de sus peores decisiones, por eso su regreso: "Este club no es un club cualquiera y siempre lo sigues. Aunque no estuviera aquí, querría que el Rayo se salve. Hay buen equipo y potencial", afirma a pesar de que la situación es difícil, pero no imposible, una circunstancia que está dispuesto a revertir: "Cuando llegas al Rayo lo primero que aprendes es que aquí no se rinde nadie. Eso nuestra gente no lo perdonaría. Cuando la gente pasa por aquí y luego va a otros sitios se da cuenta que esto es diferente", aseguró, reiterando su compromiso.

Paco Jémez, optimista en su regreso

El nuevo técnico, que se considera amigo de Míchel, a quien califica como gran rayista y gran entrenador, es realista al tener en cuenta el poco tiempo que queda de Liga, pero va a plasmar todo lo que tiene en su cabeza para tratar de salvar al equipo: "Hay buena predisposición y lo que estaba haciendo Míchel no era muy diferente a lo que hago. Más allá de lo que podamos cambiar en el juego, lo que sí hay que cambiar la actitud, el cómo recibimos los golpes y asimilamos las cosas. Cuando mejoremos eso, haremos otras cosas en el campo", también ha sido optimista recordando que aún quedan diez partidos por disputarse.

Respecto a la afición, a pesar de las críticas, ha sido claro, y también ha afirmado que escuchará la opinión de los simpatizantes rayistas, un símbolo de unión: "Lo bueno de la afición del Rayo es que no tienes que convencerla. Tienes que apoyarte en ella. Son exigentes y van a estar con nosotros pase lo que pase. Eso es lo más importante y el mejor agarre que tenemos. Vengo aquí a trabajar y a ayudar, eso sí quiero que lo tengan presente. Mientras estén con el equipo, el resto no depende de mí", respondió.

Paco Jémez antes de un partido | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Ha apreciado la idea de que la directiva confiara en él y en su forma de ver el deporte rey: "Entiendo que si me traen es que confían en mi manera de ver el fútbol. Necesitamos ganar partidos y muchas veces para hacerlo hay que ser valiente. La salida de balón desde atrás requiere tiempo y me encanta. Tengo que repartir el tiempo en muchas cosas importantes, lo haremos en medida del tiempo que tenemos y de las sensaciones que tengan los jugadores. Va a ser complicado saber con cuantos puntos podemos salvarnos. Vamos a ir a por todos los partidos, porque no es cuestión de cuentas. Pueden pasar muchas cosas." Además, ha asegurado que también va a mirar hacia las categorías inferiores: "He hablado ya con Luis Cembranos para ir a ver al B e incluso al Juvenil. Es cuestión de conocer a chicos. En nuestra mente está mirar hacia abajo", todo esto sin olvidar el estado mental del primer equipo, así como a nivel particular: "Tenemos que recuperar a los jugadores también mentalmente, que es muy importante. Conozco a Kakuta y creo que es importante. Nos puede dar un salto de calidad, pero hay que ver cómo está", sentenció el nuevo técnico del Rayo Vallecano.