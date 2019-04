Trashorras: "Hasta el día de hoy nadie me ha demostrado nada relacionado con el partido en Anoeta" 

Las leyendas nunca mueren, y Roberto Trashorras no es ni más ni menos que un ídolo entre la afición del Rayo Vallecano. Un jugador de los que marcan una época y de los que jamás se le podrá reprochar nada en su esfuerzo y dedicación por el equipo, en este caso por La Franja que siempre llevará en el corazón. Ahora, retirado de los terrenos de juego, ha querido conceder una entrevista para repasar la situación actual del Rayito y también algunas de sus experiencias vividas en Vallecas.

De todos los momentos buenos vividos con el Rayo, Roberto no sabría cual elegir, aunque siempre se le viene uno a la cabeza: el "Tamudazo". El gol del ex perico que, prácticamente con el tiempo cumplido, dio la permanencia en la temporada 2011-2012 y que Trashorras sigue sintiendo como el primer día: "No he vivido jamás una situación en la que se hayan juntado tantas emociones. La tristeza porque te ibas a Segunda, la impotencia de no poder meter ese gol. De repente alegría, ilusión, rabia; muchas emociones en diez o 15 segundos. Antes de que Tamudo metiera el gol, ya había 500 personas en el campo."

"En el tema de Fran Beltrán entiendo las dos partes, afición y jugador; aunque pienso que la directiva estuvo un poco torpe"

Vivencias que contrastan frente a los malos momentos, donde el recuerdo de Anoeta sigue vigente en la memoria del gallego y sobre el que muchos han puesto en tela de juicio tras todo lo sucedido en el campo: "Yo no tengo pruebas de que haya pasado nada. A mí nadie me demostró nada. Nosotros salimos en una rueda de prensa porque seguíamos creyendo en nuestra inocencia. Indicios puede haber en muchos lados, pero hasta que no se demuestre que es verdad, todo el mundo es inocente. Salimos a dar la cara y nadie ha vuelto a decir nada. Lo que pasó, mis sensaciones es que el equipo estaba totalmente bloqueado. Ves el partido y es increíble que no hayamos sido capaces de empatar. No puedo pensar otra cosa porque no hay pruebas de nada. Si alguien las tiene que vaya al juzgado y acuse. Hasta el día de hoy nadie me ha demostrado lo contrario", afirmaba.

Muchos recuerdos y experiencias que quizás, para muchos, quedaron manchados tras la despedida del centrocampista del club de su vida, de la que él no culpa a nadie, pero sí afirma haber preferido otra manera de llevarla a cabo: "Las circunstancias fueron difíciles. En los últimos meses había jugado muy poco. Me hubiese gustado otra despedida por todo lo que había sido en el club y lo que había hecho. Me hubiera gustado llegar a junio. Cuando te rescinden en febrero te quedas un poco “tirado”. La temporada está empezada y es difícil reengancharte. Se decidió así y no quería ser un problema."

Tamudo celebra su gol frente al Granada que dió la permanencia al Rayo | Fotografía: Rayo Vallecano

Mala decisión de una directiva que, formada por ex compañeros del centrocampista, como es David Cobeño, y ante la que Trashorras tiene buenas palabras pero también se considera crítico ante los errores cometidos, como lo fue en el caso de Fran Beltrán: "Hay que entender las dos partes. Entiendo al chico, porque te vas a un equipo que en principio lleva más años en Primera, y que estaba más asentado. Era un salto en su carrera. Para mí la directiva del Rayo estuvo torpe. A un chico así hay que ponerle una cláusula muchísimo más grande. Era un jugador que ya venía despuntando años anteriores, que era internacional. También entiendo a la afición. Llega a casa, con alguna declaración en la que decía que su ilusión era jugar en Primera con el Rayo… Entiendo un poco las dos partes. En el fútbol hay que tomar decisiones que a veces no son las más políticamente correctas", concluía.