Courtois: "En el Real Madrid hay más presión que en Atlético"

En primer lugar se expresó acerca de su ex equipo, el Atlético de Madrid: "Me gusta el deporte, leo mucho periodismo deportivo y también cosas del Atleti. Me cruzo con Filipe y Diego Costa y nos contamos cosas. Me llevé un recuerdo genial del Atlético y siempre estoy encantado de verles. Tengo muy buenos recuerdos y tengo cariño al club y a la afición. Entiendo la rivalidad entre el Madrid y el Atleti... Es una pena, pero siempre respetaré al Atleti y a su afición. Del derbi, lo que más me molestó fue que me tiraron una botella muy cerca de mí y eso podría haberme hecho daño."

Un poco en la misma línea, ha querido resaltar las diferencias existentes entre Atleti y Madrid: "Hay más presión en el Madrid, la afición es más exigente y eso me gusta. No puedes comparar un estadio con otro, el Bernabéu con el Calderón. Si ves Valdebebas, ves lo grande que es el Madrid, es lo mejor que he visto. Eso el Atleti aún no lo tiene."

Respecto al que fue su entrenador, y el que aún sigue a los mandos del Atlético de Madrid, afirmó: "Ir al Atlético fue una de las mejores decisiones de mi vida. Crecí mucho y tuve muy buena relación con Simeone, me influyó mucho en mi carrera."

Una de las noticias que más ha conmocionado a los atléticos es la marcha de Lucas al Bayern, ante lo que el belga ha opinado: "Sorprendente, ya que el Atleti es un grande como el Bayern. Fichan a un grandísimo jugador."

El belga es un portero autocrítico, por lo que no ha tenido problema en hablar sobre su fallo frente a Rusia: "El jugador ruso me mete el codo, pero yo no pedí falta, no soy así. Hazard me dijo que por qué no me tiré al suelo y le dije que no sé, no soy delantero. El entrenador me dijo que había sido muy fuerte mentalmente al haber seguido después de un fallo como ese. Tengo mucha confianza en mí mismo".

Respecto a otro tipo de críticas, también ha querido responder: "Leo prensa deportiva y algunas cosas no me parecen correctas, no sé por qué vienen, no entiendo, por eso me enfadé. Con la persona que hablé al decir eso, su medio me dijo que yo estaba lejos de mi nivel... Solo buscaban polémica, y nada más terminar el partido estaba un poco caliente. Molestan las cosas que no son correctas y se publican, pero yo lo que valoro es la crítica del míster y los compañeros. Luego está lo del mundo del corazón... Me ha molestado porque se ha hecho daño a mucha gente y yo lo he pasado mal."

José Ramón de la Morena también le cuestionó uno de los grandes enigmas que rodean al guardameta, de pequeño, ¿era del Madrid?: "Empecé a seguir al Madrid porque me encantaba Iker Casillas, también me encantaba el estilo de Van der Sar. Me compré camisetas de Iker y tenía una bandera del Bernabéu grande en la habitación. No era del Madrid de pequeñito, pero me gustaba."

Su rol en el Madrid cuando llegó no estaba claro, aunque acabó ganándose la titularidad. Con la vuelta de Zidane su papel en el equipo puede cambiar, pero Courtois es claro: "No me arrepiento de venir, el Madrid es el club en el que siempre quise estar. Estar en esa portería es un lujo... Yo digo 'qué guay estar ahí cada dos semanas'. Noté desde el primer minuto que estaba en el mejor club del mundo."

El belga reveló amistades con otros porteros, así como su relación con Keylor Navas: "Tengo mucha amistad con Peter Cech y con Caballero. El tener un buen portero como compañero te hace mejor. Tengo buena relación con Keylor, es un buen compañero, pero una amistad no la haces en cinco meses. No hay ningún problema entre nosotros, los porteros forman un equipo unido que se ayudan entre uno y otro."

Courtois, precisamente hablando de Keylor Navas, se expresó acerca de la competencia que existe en la portería: "Lopetegui habló con nosotros y dijo que Keylor iba a jugar los dos primeros partidos y yo los dos siguientes. Luego no nos dijo más."

Quiso expresar su sentimiento cuando vio la suplencia del costarricense frente al CSKA, lo que provocaba que él jugara: "Me sorprendió jugar ese partido porque el míster hizo muchos cambios."

En la vuelta de Zidane, ha vuelto al banquillo, y ha sido claro en cuanto a su opinión: "Respeto las decisiones del míster, habló conmigo personalmente. En el fútbol y en el Madrid todos trabajan para ser titulares. Yo soy joven y aún puedo mejorar, hay que trabajar y demostrar al míster que aquí también tiene un porterazo. Yo vine aquí para muchos años y para ganar títulos."

Courtois también habló sobre uno de los partidos que desencadenó el despido de Solari, la derrota ante el Ajax: "Con él tuvimos buenos resultados, pero en una semana mala lo perdimos todo... No había miedo, somos jugadores con mucha experiencia y títulos, pero tuvimos mala suerte."

El futuro de Bale está en el aire, y en muchas ocasiones se ha cuestionado tanto que no hable el idioma ante los medios, como su pasión por el golf. El belga salió en defensa de su compañero: "Es uno de mis mejores amigos en el vestuario, hablo con él en inglés y él sabe español. Me llevo muy bien con él porque también me apasiona el golf."

También tuvo palabras para Hazard, uno de sus mejores amigos y posible futuro fichaje del Madrid: "Es uno de mis mejores amigos en el fútbol. Yo no sé si va a fichar por el Madrid, ni sé si el club le quiere, para mí es un grandísimo jugador pero, me encanta la forma como juega, pero yo no decido esas cosas. Para mí es uno de los mejores del mundo y como amigo me gustaría que estuviese aquí."

La pregunta de José Ramón de la Morena fue clara, "¿Quiere venir?", a lo que Courtois respondió un contundente "sí".

Por último, puso su nota de la temporada: "Me he sentido bien, pero seguro que podría haber estado mejor en algún partido. Puedo crecer y estar mejor. La primera temporada es complicada...", finalizó el belga.