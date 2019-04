Diego Martínez: "Tuvimos un arranque de segunda parte horrible"

No ha sido un encuentro fácil para el Granada, especialmente en la segunda mitad, cuando en apenas cinco minutos se ha visto por debajo en el marcador con hasta dos goles en contra. Los fallos de concentración han sido la principal causa y Diego Martínez, sabedor de ello, ha hecho autocrítica tras la derrota por 2-1 ante el Numancia.

"Sabíamos que ellos a nivel de poderío físico iban bien, con remate y llegada. No obstante, el otro gol es un penalti, en un rebote al brazo de Martínez. Lo primero, enhorabuena al rival. Lo segundo, no ha sido un buen partido pero tampoco para ir perdiendo 2-0. En la primera parte, dentro de la igualdad, empezamos bien. Se igualó un poco con un par de faltas que le pitan al Numancia. Tuvimos la acción de Fede Vico que no acertamos en el centro, tampoco en la de Ramón Azeez. Ellos, la de Villalba. Tuvimos un arranque de segunda parte horrible. No tuvimos atención en un saque de falta y en la falta. Nos costó remar a contracorriente. Sí que es cierto que tiró de casta y de orgullo, pero no estuvimos bien y tenemos que mejorar", expresó el gallego.

Respecto a la tensión que se ha vivido en los banquillos, Martínez descartaba cualquier polémica: "Vivimos el partido, no estábamos nerviosos. Lo hicimos ante situaciones que no estaban siendo justas bajo nuestra óptica. Quedan 10-11 partidos y nos jugamos mucho todos".

Por último, el entrenador del Granada habló sobre la actuación de Puertas, así como el mensaje de autocrítica y de seguir mejorando: "No vamos a hablar de los que no están. Somos un equipo y todos nos han traído hasta aquí desde el trabajo colectivo. Tenemos que pulir detalles y si el partido se pone cuesta arriba, no tenemos que deslavazarnos. Puertas nos ha dado esa presencia en área y en acciones de peligro. Nos alegramos por él, porque también nos dio en Majadahonda y Zaragoza. Tenemos que seguir mejorando, ir a límite. Ser eficaces. Hay que ser autocríticos y no hemos estado bien. Pero sobre todo no puedes regalar cosas. Ha sido el peor inicio de todo el año", finalizaba.