Paco: "Si somos capaces de sacar buenos resultados en poco tiempo, seremos capaces de recortar"

El 31 de marzo a las 14:00 horas se jugó el Rayo Vallecano - Betis en Vallecas, donde los franjirrojos veían cómo se les escapaba la victoria en los últimos minutos del partido, que finalmente quedaron empatados a uno, con goles de Raúl de Tomás y Tello.

Después del partido, Paco atendió a los medios de comunicación y realizó la rueda de prensa referente al partido visto en Vallecas.

Empezó diciendo: "En la situación que estamos lo primero que teníamos que ver es una mejora. En líneas generales hemos creado más ocasiones y hemos podido matar el partido, pero hay dos razones que explican la situación en la que estamos. Hasta ahora no hemos hecho nada bien y no hemos tenido fortuna. De lo segundo no me preocupo porque no lo puedo controlar, pero sí podemos controlar lo de hacer las cosas bien."

El míster esta contento con la respuesta del equipo, dice que crearon y compitieron ante un rival de lo mejor de la categoría. Añadió: "Es solo un punto, pero acompañado de un par de victorias no es malo. Nos tiene que dar un mensaje de positividad, de ilusión, sabiendo que haciendo las cosas bien podemos competir con cualquiera."

Paco: “Estoy tremendamente satisfecho del rendimiento de los chicos.”

Quiso comentar: "Es verdad que no hay mucho tiempo, pero si pensamos que en dos semanas vamos a dar la vuelta nos equivocamos. Entiendo que esta es la línea para poder llegar al final con vida."

Y terminó hablando del partido de, comentando: "Intento verles contentos, pero es cierto que tuvimos tres puntos y se nos fueron dos. Que estén fastidiados es bueno y lo traduzco como exigencia. Hay que estar satisfechos con el trabajo sabiendo que podemos mejorar y eso nos puede dar resultados a corto plazo."

Respecto a que se tienen que recuperar de los goles encajados, Paco dijo: "Es una de las asignaturas pendientes. Recibir un golpe y seguir igual. Jugar contra equipos de esta calidad es difícil, tienen jugadores de mucha calidad, y le hemos quitado mucho el balón."

Y aclaró: "Es de los equipos que más posesión tienen de la Liga. Hay que tomar esto de forma positiva. Hemos hecho muchas cosas bien y pocas mal. Ahora hay que pensar en el Éibar, pero de entrada no voy a contar con una dosis de fortuna por si acaso."

Después le preguntaron sobre que tienen tres partidos en una semana, a lo que explicó: "Si somos capaces de sacar buenos resultados en poco tiempo, seremos capaces de recordar y eso, a nivel psicológico, puede jugar a nuestro favor respecto al resto."

Siguieron con la vuelta a Vallecas de Paco, y se le vio feliz, comentando: "Mi vuelta ha sido muy especial. Te hace sentir vivo, te hace sentir importante. La gente tiene claro que lo primero es el equipo y estoy feliz, ilusionado, me siento como en mi casa. Para sentirme de Vallecas o sentirse rayista no hace falta nacer aquí."

En cuanto a jugar a las 14:00 horas, Paco dijo: "Los horarios son los que son. No hay mucha diferencia entre esta hora o las 12:00 o la 13:00. Es un horario extraño al que te tienes que acostumbrar. El fútbol tal y como lo conocíamos se acabó, no sé si mejor o peor, tenemos VAR, horarios raros, todo lo que como jugador no he vivido. Hay un proceso de adaptación y no vale de nada quejarse"."

Y terminó las declaraciones del partido diciendo: "Todavía es muy pronto para ver diferencias y cambiar muchas cosas. Sé como trabaja Míchel, ha seguido una línea, pero tantas jornadas sin ganar le han quitado la chispa.

Paco: "Más que nada por la cantidad de golpes seguidos, que es lo que le ha quitado ese fuelle."

Añadió: "Respeto mucho a Míchel porque es amigo mío y un gran entrenador. Voy a complementar lo que hizo con lo mío. Cometería un error si quisiera borrar el trabajo de Míchel", finalizó.