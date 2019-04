Previa Manchester United - FC Barcelona: Old Trafford, el camino para soñar

La Champions vuelve por la puerta grande con un auténtico partidazo. Manchester United y FC Barcelona reeditarán las finales europeas de 2009 y 2011, con Old Trafford como escenario de lujo en un encuentro clave para dictaminar las aspiraciones de los azulgranas en Europa. Los azulgranas viajan a Manchester con todos los disponibles, incluido Todibo que no fue inscrito en la Champions. Los lesionados Vermaelen y Rafinha no han viajado, y Dembélé ya tiene el alta médica y estará disponible ante el United.

Objetivo: dejar la eliminatoria encaminada

Ante el Manchester United, el Barcelona tiene que tener muy presente el mal recuerdo del hundimiento en la ida en París en 2017, en un partido que acabó con derrota por 4-0 favorable a los franceses. Por lo tanto, la principal consigna de los azulgranas es lograr un buen resultado en Old Trafford que permita afrontar la vuelta en el Camp Nou con garantías.

Volver a recurrir a la épica para tratar de lograr una remontada en el Camp Nou no es una opción. La única alternativa que contemplan los pupilos de Ernesto Valverde es, como mínimo, anotar un gol en Old Trafford. Marcar como visitante en competiciones europeas siempre es positivo, y más aún cuando el rival es un equipo de tal envergadura como el United. En la ida ante el Olympique, el Barça fue incapaz de marcar en Lyon, hecho que dio alas a los franceses para encarar con motivación la vuelta en el Camp Nou. El objetivo, por lo tanto, es no volver a repetir ese error.

Leo Messi ante el Olympique de Lyon | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

La última visita en Old Trafford acabó en pesadilla

Old Trafford, el 'Teatro de los Sueños' en el que todo es posible, así lo apodan en Manchester. La última vez que los azulgranas visitaron el feudo del United en Champions, el desenlace no fue digno de un sueño, sino de una pesadilla. Aquel equipo, dirigido por aquel entonces por Frank Rijkaard, visitaba Old Trafford en la vuelta de las semifinales tras cosechar un 0-0 en la ida en el Camp Nou. El conjunto inglés se llevó el partido y la eliminatoria con un auténtico golazo de Paul Scholes, que dejaba al Barça eliminado y a las puertas de la final.

Anteriormente, el Barcelona también había visitado el Teatro de los Sueños en tres ocasiones más. Dos de ellas en Champions League, ambas con empate, en 1998 (3-3) y 1994 (2-2). En 1984 se enfrentaron en la Recopa, con victoria del United en Old Trafford por 3-0. Por lo tanto, el Barcelona nunca ha ganado en Old Trafford.

De Gea, portero español del Manchester United | Foto: VAVEL

Con Wembley y Roma en el recuerdo

Si se habla de enfrentamientos entre Manchester United y FC Barcelona es obligatorio mencionar las dos últimas finales de Champions entre ingleses y catalanes, ambas saldadas con victorias de los barcelonistas y con dos auténticos recitales de fútbol.

La primera de ellas marcó el inicio de una era, una etapa que por muchos es considerada como la época más gloriosa de la historia del Barcelona. Azulgranas y 'Red Devils' se enfrentaron en el Estadio Olímpico de Roma en 2009, en un auténtico choque de titanes entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino se llevó la partida haciendo el 2-0, con un remate de cabeza muy plástico. Los azulgranas se llevaron aquella Champions, y por consiguiente, el triplete y posteriormente un sextete inolvidable.

El segundo asalto corresponde a mayo de 2011, cuando United y Barça se enfrentaron en Wembley, Londres. Los hombres de Pep Guardiola ofrecieron un auténtico recital de fútbol y fueron infinitamente superiores al cuadro inglés. El abultado resultado de 3-1 refleja la clara facilidad con la que los azulgranas se llevaron aquella final de Champions ante el United. Sin embargo, en esa ocasión no hubo triplete, porque el Real Madrid le quitó la Copa del Rey al Barcelona en Mestalla.

Dembélé, Piqué y Vidal, ante el Lyon | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Ernesto Valverde: "Espero mucho de Messi"

En la previa del partido, el técnico del Barcelona destacó que su equipo está mentalmente preparado para afrontar el duelo ante el United: "Este año hemos respondido en los momentos fuertes tanto en Liga como en Champions y esperemos repetir". "Estas eliminatorias es difícil que se resuelvan en un primer partido, hay que hacer grandes cosas para pasar. El partido de Villarreal nos tiene que servir", añadía Valverde.

El 'Txingurri' también habló sobre Dembélé, que ya dispone del alta médica: "Veremos el entrenamiento cómo se encuentra y a partir de aquí decidiremos. Es diferente al Lyon, queda un partido de vuelta y tenemos en cuenta que arriesgamos y se lesionó".

Valverde destacó los peligros de su rival, el Manchester United: "Este año es un ejemplo de un equipo que ha estado en situaciones difíciles"."La expectativa siempre está pero ganar mañana no es definitivo. Hay quien piensa que puede ser el City el favorito, otros que el United, si piensan que somos nosotros, perfecto, pero eso no te ayuda a ganar", añadía Valverde.

Foto de archivo de Valverde en una previa de Champions | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Posibles alineaciones