Anuar: "Lo importante para mí es que el equipo gane"

Marzo ha sido un mes repleto de emociones para Anuar Tuhami. El mediocentro ceutí del Real Valladolid fue convocado con la selección de Marruecos por primera vez en su carrera, marcó ante el Real Madrid su primer gol en LaLiga Santander y se ha asentado como titular en el once de Sergio González.

Tras el acto de entrega, el canterano atendió a los medios de comunicación en el Estadio José Zorrilla para agradecer el premio a todos los seguidores blanquivioleta que participaron en el concurso de @FutbolMahou. Anuar destacó en un mes de marzo en el que, como guinda, recibió por primera vez la llamada de la selección absoluta marroquí.

Anuar se mostró agradecido por el galardón, aunque reconoció que lo importante es que el equipo sume: "Un premio así siempre es de agradecer. Al final es el trabajo y sacrificio de todos los días. Gracias a mis compañeros estoy creciendo como jugador. Al final este premio es lo de menos. No es que tenga mucha importancia para mí, lo importante es que el equipo gane y saque puntos. Ojalá no recibiera ningún premio de estos en todo el año y el equipo estuviera en una posición privilegiada",

“Es un momento para estar con mentalidad positiva. Hay que estar con una mentalidad ganadora, porque al final es lo que va a hacer que tiremos para adelante. Agachar la cabeza no nos va a servir para nada. Estamos mentalizados. El equipo se ha dado cuenta de que tenemos que despejarnos ya, sabíamos que íbamos a estar abajo. Es una realidad y luchar ante la adversidad para sacarlo adelante. Es el momento de hacerlo y dejar de ver fantasmas. Hay que liberarse para sacar los tres puntos”.

El futbolista formado en los Campos Anexos reconoció no haberse encontrado del todo cómodo acompañando a Sergi Guardiola en el último partido: "He podido ayudar a los medios. Es una posición en la que me desgasto muchísimo y he tenido llegada y ocasiones de peligro. Contra el Sevilla no me encontré cómodo ahí, porque su defensa era muy fuerte y no tuvimos muchos robos para salir al contraataque. Después volví al centro del campo y me encontré más a gusto. Estaré disponible en las dos posiciones si el entrenador lo considera", concluía.

En sus intervenciones, Anuar sacó pecho por el empate logrado en el Coliseum Alfonso Pérez en la primera vuelta: "El Getafe tiene un estilo de juego muy rocoso. En su campo empatamos a cero y estamos capacitados para hacer un partido muy duro. Va a ser un partido de ir a por todas, nosotros nos jugamos muchísimo".

La primera plantilla trabajó este miércoles en los Anexos al Estadio José Zorrilla con las ausencias de Stiven Plaza, Luismi, Antoñito, Joaquín, Duje Cop y Hervías. El resto de jugadores, incluidos Borja y Toni, trabajaron con normalidad e intensidad. Está previsto que Joaquín y Antoñito trabajen este jueves con el grupo. para continuar con la preparación del partido ante el Getafe.

El próximo entrenamiento se celebrará este jueves a puerta cerrada a partir de las 11,00 horas en el Estadio José Zorrilla.