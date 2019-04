Mario Suárez: "Las sensaciones del equipo han sido muy buenas en todos los partidos"

Tras las votaciones para ver qué jugador del Rayo Vallecano terminaba siendo el mejor de marzo, finalmente fue Mario Suárez el que se llevó el premio del mejor jugador de Mahou del mes.

El centrocampista habló tras recibir el premio: "Muy agradecido a toda la afición. Desde que llegué me siento muy querido por la afición", fueron las primeras palabras de Mario.

Siguió hablando acerca de cómo se ve él: "He tenido buenas actuaciones y ahora me han votado como mejor jugador del mes de marzo. Espero seguir, espero no, voy a darlo todo por esta camiseta, por este club para conseguir el objetivo, por la afición, por mis compañeros y esperemos que sigan viniendo buenas actuaciones y sobre todo triunfos."

Respecto a cuando llegó a Vallecas, dijo: "He venido a sumar, pero me preparado muy bien en el tiempo que he estado de vacaciones. Desde que he llegado todo ha sido facilidades, por parte de Michel en su día, de los compañeros y del cuerpo técnico que me están dando su confianza. Para mí es muy importante, y se la tengo que devolver esa confianza en el campo."

Mario con el trofeo. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Habló sobre la llegada de Paco, diciendo que ha ido bien, ya que ha venido con las ideas claras y sabe lo que quiere y lo que necesita el equipo, ya que lo conoce perfectamente.

Comentó: "Ha sido una inyección de moral de positivismo y de energía muy grande. No lo hemos podido conseguir con todos los puntos que quisiéramos, pero las sensaciones del equipo han sido muy buenas en todos los partidos, y en todos a pesar de las cosas negativas que nos han podido pasar, esas expulsiones y problemas que hemos tenido."

Mario: “Siempre ha dado la cara el equipo y siempre hemos tenido posibilidades de ganar esos cuatro partidos que hemos jugado.”

Respecto al partido que se verá en Vallecas ante el Huesca. Mario comentó las claves: "No cometer errores y ser mejores que ellos. Al final, lo que quiere el míster es que seamos protagonistas, que no les dejemos respirar. Que llevemos siempre el control del partido tanto en defensa como en ataque, y va ser así."

"Nosotros sabemos que nuestra afición es el jugador numero doce para nosotros. Es muy importante, nos sentimos muy bien jugando en casa, y hay que salir desde el minuto uno a morder y dar el 120% y jugar como un equipo, y no dejarles pensar ni un segundo", añadió.

Lanzó un mensaje a la afición: "No les puedo exigir nada, lo están dando todo. Nos hacer ir en volandas yendo en la situación que vamos, es de admirar. Lo que les puedo decir es que esa es una final que solo nos vale ganar, y para ganar les necesitamos a ellos."

Mario: “Espero que se llene Vallecas, que haya un ambiente espectacular, que seguro que va a haberlo.”

Añadió: "El resto depende de nosotros, de correr, de no dar un balón por perdido, de no parar en todo el partido y de conseguir la victoria."

Finalmente, le preguntaron con quién iba a celebrar el premio que recibió, y dijo que con todos sus compañeros y cuerpo técnico: "Espero que el sábado después del partido podamos brindar con unas Mahou", sentenció.