Zidane: "Benzema es el mejor nueve en este momento"

"Muy buenas sensaciones" dejó el Real Madrid tras golear con un fabuloso hat-trick de Karim Benzema al Athletic Club de Bilbao. Un partido bastante completo que 'Zizou' no pasó por alto en la rueda de prensa posterior al choque. Varios nombres propios estuvieron presentes en las preguntas de los periodistas, que trataron de sacarle el titular al técnico galo, pero éste mantuvo su discurso habitual. Tanto con su mejor futbolista como con el menos querido por la parroquia blanca a unas altas alturas de esta temporada que va finalizando.

Repaso de un "gran partido"

Zidane arrancó su comparecencia analizando el 3-0 al conjunto bilbaíno, con goles que llegaron todos en la segunda mitad, pero sin menospreciar los primeros 45 minutos: "Hicimos un gran partido en la primera y segunda parte. Empezamos con ritmo, solo faltó el gol y ya el juego fue mejor en la segunda. El francés se mostró "contento de la actitud porque interpretamos muy bien el encuentro hoy".

Parte del éxito durante los 90 minutos estuvo en la concentración. "Mantuvimos nuestra portería a cero, porque cuando tienes que hacer la diferencia con el balón, primero hay que defender. En todos los aspectos donde el rival nos podía meter en dificultades estuvimos muy concentrados y con la calidad de los jugadores que tenemos se han demostrado muchas cosas. No sé si es el mejor partido, pero lo importante es ganar", analizó Zidane. El Athletic Club apenas disfrutó de una oportunidad clara en un cabezazo de Williams que Keylor Navas sacó bien colocado con el pie.

Benzema, otro día más en la 'oficina' blanca

Pichichi del equipo, sacando los partidos él solo hacia adelante gracias a sus goles y echándose a la espalda todo el peso del juego ofensivo blanco, a su compatriota francés ya no le sorprende. Tres goles de Karim Benzema -dos de cabeza y otro a puerta vacía- para volver a levantar al público del Bernabéu en su mejor estado de forma jamás visto. "Para mí no va a cambiar nada, sé el jugador que es y los compañeros también, y lo que puede aportar al equipo. Lo que está haciendo a nivel de goles es impresionante y me alegro por él", admitía 'Zizou' antes de continuar sus alabanzas.

Porque al poco de arrancar el segundo periodo, un testarazo picado supuso el 1-0 justo en la misma jugada donde Jesús Vallejo había evitado un muy posible gol de Williams. Así lo relató el técnico blanco: "En el primer gol ha ayudado el centro de Marco y la recuperación de Vallejo, que ha hecho un gran partido. Ha sido una gran jugada". Asistencias aparte, el delantero del equipo está respondiendo al más puro estilo Cristiano Ronaldo.

"No sé si es el mejor nueve del mundo porque hay muchos jugadores buenos, pero lo que ha hecho en estos 10 años aquí… No sé si está a dos goles de su mejor registro. Significa todo"

Luego, Zidane cree que "cada uno puede opinar del mejor, para mí es el mejor. Con ocho goles seguidos, sí es el mejor de este momento".

Brahim y los pitos a Bale

En cuanto a otros dos protagonistas, el entrenador madridista alabó al malagueño Brahim Díaz, al que ya "conocía de antes y lo que me gusta es que cuando coge el balón va hacia la portería, además le gusta asociarse". "Me hubiera gustado un gol suyo", admitió. Justo lo mismo que dijo sobre un mano a mano que falló Gareth Bale, otra vez pitado: "Ha tenido una ocasión para hacer gol y lo siento por él". En cambio, el técnico galo no quiso pronunciarse sobre esos silbidos del público. "No me voy a meter en esas cosas", concluyó.