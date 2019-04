Jorge Pombo: "Vamos a muerte a Córdoba"

Jorge Pombo ha estado en el foco de las críticas de la afición en las últimas semanas, pero el canterano tiene asumido que: "Siempre estaré en el punto de mira. Sí afecta un poco, aunque no quieras o pienses que no te afectará. Todos los jugadores tienen altibajos y al final el fútbol no es todo físico, es también muy mental. A pesar de ello, no hay excusas que valgan." Además, no le quita razón a la afición y tiene claro que: "La Romareda es como es, una gran afición, muy exigentes. Cuando las cosas no van bien están, en su derecho de pitar y aplaudir, de lo que quieran. Cuando te pitan es por algo, por lo que trataré de mejorar y dar el máximo, meterlas, que es lo que quieren y ya está".

El canterano ha pasado de ser un referente para la afición blanquilla a ser pitado y criticado en los últimos partidos, una situación originada no sólo por su estado de forma actual, sino también por no llegar a un acuerdo en su renovación: "Me perturba cómo estamos nosotros y la situación del equipo. La renovación ahora no es primordial. Me queda un año y estoy muy tranquilo, lo que importa ahora es el Zaragoza", ha contestado el centrocampista.

Tras descansar la pasada jornada, el equipo maño se la juega el domingo frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel. Y Pombo ha afirmado que la plantilla está mentalizada: "Tener que sacar los tres puntos sí o sí es lo único que tenemos en la cabeza. Vamos a muerte a Córdoba." También ha desvelado el sentir que hay en el vestuario por la situación del equipo: "¿El vestuario? No voy a decir que está tranquilo, porque es una situación jodida. Pero bueno... estamos muy unidos y con mucha ilusión para afrontar estos partidos que quedan al máximo." Pero el canterano confiesa no tener miedo: "No siento vértigo, viví esto hace dos años. Es una situación muy jodida, pero tenemos que estar más unidos que nunca para sacarlo entre todos", concluyó Pombo.

El centrocampista maño no quiere que nadie se confíe a pesar de que el Córdoba sea el colista de la categoría: "Ya sabemos cómo es la Segunda División y la dificultad que tiene. Todo el mundo puede ganar a todo el mundo. No hay que confiarse de la situación del Córdoba. Hay que centrarse en sacar los tres puntos, no hay otra", ha concluido el zaragozano.