Reguilón: " Siempre me voy a dejar la piel"

El equipo blanco volvió a dejar escapar puntos a domicilio, esta vez ante un Getafe que se jugaba la opción a poder jugar Champions League la temporada que viene. Sin embargo, el equipo visitante fue competitivo durante todo el partido y luchó por conseguir la victoria aún jugándose menos que su rival.

Tras el partido disputado compareció el defensa Reguilón para hablar acerca de su vuelta a la titularidad así como del encuentro. Sobre la posibilidad de poder jugar en el equipo blanco el defensa declaró que "es un privilegio y un orgullo cada minuto que me ofrezca el míster para jugar. Siempre me voy a dejar la piel. Soy un jugador de club. Si juego seré el más feliz y si no, a animar a mis compañeros como el que más. Estoy aquí para lo que él quiera".

El resultado final del encuentro no es suficiente para unos y otros, dado que mientras el Getafe ha perdido la renta de puntos que tenía respecto a otros equipos para afianzarse en la cuarta posición el Real Madrid sigue dejando escapar puntos y la opción de alcanzar la segunda plaza es muy remota. La opinión sobre el resultado cosechado de 0-0 por parte del defensa fue que "hemos ido de menos a más, no hemos conseguido la victoria. El Getafe es un equipo muy rocoso, hemos defendido muy fuerte. El balón no ha querido entrar e Isco ha tenido una muy clara".

La llegada de Zidane no ha impedido que el equipo merengue siga cosechando malos resultados. En este caso concreto, desde su llegada no ha logrado una victoria a domicilio y de ello es consciente Reguilón: "Trabajamos para que esos resultados fuera de casa sean victorias. No ha podido ser y ahora ya pensamos en el partido del domingo ante el Rayo Vallecano".