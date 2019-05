Iriondo: "Cuando me decían, cómo pierdas te echan, yo decía no voy a ser más defensivo que nunca y más ofensivo que siempre"

El pasado 26 de abril se ha podido saber gracias al medio de comunicación, AS, que el entrenador majariego, Antonio Iriondo, fue entrevistado para hablar del mundo del fútbol y de su trayectoria, y sobre todo de cómo dirige al equipo, ya que los lleva a sesiones de yoga y de meditación.

Empezaron preguntándole que cómo surge la pasión por el fútbol, a lo que dijo: "Empezó cuando vine a Madrid. En Euskadi lo mío era el ciclismo. Si jugaba al fútbol me ponía de portero. Al llegar aquí no se llevaba el ciclismo y, por integrarme, comencé a jugar al fútbol."

Continuó hablando de qué le falto para triunfar como jugador, comentó: "Me faltaban muchísimas cosas. Conmigo como entrenador no habría jugado. Como técnico siempre he triunfado, porque he sido muy feliz entrenando. He estado en muchísimos equipos, admitiendo que las dificultades que puedes tener en un sitio te pueden limitar para conseguir campeonatos, que los he conseguido, pero el mayor éxito creo que es estar entrenando todos los días y no me canso."

Le preguntaron si esta evolucionando mucho el físico de los jugadores, respondió que sí: "La alimentación y entrenamientos. También es cierto que ahora hay mas desgaste mediático. En mi caso me retiré porque me diagnosticaron una enfermedad en el corazón, no por gusto."

Iriondo durante un partido | Fotografía: La Liga

Con el mismo tema, le dijeron que cómo se vive tras un infarto, a lo que dijo: "Yo no me privo de nada. Una situación de esas te hace reflexionar, decir, me he salvado, pero podría estar en otro lado y quizás te tomas las cosas de otra manera."

Le preguntaron si por eso es muy tranquilo, y dijo: "No sé si es por lo que me pasó. Quizás eso fue el postre. Yo trato de inculcar a los chavales el vivir el momento, estar en lo que pasa en cada instante y estar exento de emociones que no existen, un futuro que no existe y un pasado."

En el tema del papel que le da a las redes sociales en un vestuario, explicó que él no hace mucho caso, pero aclaró: "No significa que no esté informado de la actualidad, pero acudo a otras fuentes que dan la cara, no a gente que se esconde tras un número o un nombre. Los jugadores sí y eso me da mucha información de donde está su ego."

Ya que habló del ego, le preguntaron que cómo se gestiona. Antonio dijo: "A veces es complicado, si tuviera la fórmula mágica lo publicaba. El ego es ese espacio dentro de cada uno que tapa el verdadero yo y te saca de tu esencia."

Iriondo: "En el fútbol hay demasiados estímulos que alientan el ego. Lo que tengo, lo que hago, lo que piensan los demás de ti y separar a la gente del ego es complicado. Intento ayudarles y que sepan que eso no eres tú.”

Le hablaron sobre las técnicas de meditación o de yoga que hace Iriondo en los entrenamientos, a lo que dijo: "Tienen una importancia en el momento que les invitas a descubrir una forma donde encontrarse en todos los planos. Tratas de inculcarles esas cosas. En algunos chicos se ve una evolución donde se notan más equilibrados."

Hablaron sobre el estilo 3-4-3, que lo utilizó antes que Cruyff. Comentó: "Cuando yo empecé a entrenar estudié desde la simpleza máxima, partiendo de una idea libre. Estudié el Mundial de 82 y vi las batallas en el medio, que los rivales ponían un delantero y como mucho dos y buscaban dominar el juego en el medio."

Siguió diciendo: "Lo empecé a hacer así y Cruyff no me copió. No vivimos solos y seguro que hay más gente que lo hizo y pensó entonces. Yo he aprendido mucho de Cruyff, me pareció genial y su mejor aportación era su forma libre de vivir cada instante sin ataduras a sistemas o formas de juego establecidas."

Le cuestionaron si la libertad se corta por el resultadismo, dijo: "Pese a que soy consciente de eso, no me he separado de mi idea en todos los equipos en los que he estado."

Quiso añadir: "Nunca he tenido miedo a que me echen de un club. De hecho, nunca me han echado."

Le dijeron que, en la línea de su estilo, qué le parece el Ajax: "Yo le vi en la primera eliminatoria y dije, este equipo va a ser campeón. Y la gente se sorprendía. Pero es que el Ajax es el equipo que mejor juega con diferencia."

Respecto al VAR, comentó: "A mí me parece que todo lo que sean medios para mejorar y que haya mayor justicia, es bueno."

Le preguntaron que con cuál categoría se queda de todas las que ha entrenado, a lo que respondió: "Segunda regional. Cuanto más categoría el reto, es mayor y siempre te gusta tener retos superiores para poder superarte a ti mismo."

Después le preguntaron sobre cómo se gestiona el miedo al error, Iriondo explicó: "El miedo es muy malo y la verdad es que a veces es difícil de combatir. Todo viene otra vez por el ego. Los egos son la antesala del miedo. La gente normalmente teme a lo desconocido. Una vez lo conoces, ya no le temes. El fútbol es un gran desconocido en muchos casos."

Respecto si la táctica pierde sentido, respondió: "El jugador tiene que hacer y yo no soy partidario de que haga algo que yo le digo, porque eso le puede bloquear. El entrenamiento que inculcamos es que el jugador invente con la pelota, que haga lo que quiera, aunque se equivoque."

Iriondo: “Cuanto más talento y técnica tenga, más posibilidades tendrá de acertar. Lo que hacemos es buscar que el jugador pueda tener opciones, aunque se equivoque. Una vez que esto se consigue, nuestra idea es mejorar cada día. Cuando el jugador está mejorando, sabe que no hay límites y los errores no son tan graves porque tiene conciencia de que los puede corregir.”

Le cuestionaron si el buen jugador se nace o se hace, dijo: "Hay unos que nace y otros que se hacen. Pero si no te haces, por mucho que hayas nacido, no te vale."

Le dijeron si es difícil para un entrenador planificar una temporada con jugadores que no se adaptan a su estilo, dijo: "Nosotros este año hemos tenido enormes dificultades para hacer equipo. Si este año nos mantenemos, tendremos más facilidad porque tendremos terreno de juego y estamos en vía de tener una instalación."

Iriondo: “Son jugadores profesionales que llevan tiempo y están acostumbrados a buenas instalaciones. Y, que se adapten a ello y trabajen sin decir nada, con el riesgo de lesiones que hay, lo único que puedo hacer es darle las gracias porque lo que están consiguiendo es muy grande.”

Y le preguntaron si mira el futuro con él en el banquillo, dijo: "Tengo contrato para dos años más. Yo estoy a gusto y voy a estar más aún cuando tenga instalaciones para entrenar."

Cambiaron de tema, y le dijeron que un jugador que tiene mucho peso mediático es Enzo, comentó: "Yo he tratado de ayudarle y no se si habremos conseguido algo o no. El tener un apellido que pesa tanto no es fácil con la edad que tiene. Él vive con eso desde hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que lo lleve bien. Tiene unas cualidades técnicas exquisitas."

Y ya terminando, hablaron sobre el partido ante el Cádiz, dijo: "Trabajamos solo lo nuestro. A veces hay partidos en los que la presión, el rival puede jugar un papel importante. Tienes que hacer un buen partido, estar a tope y rendir al máximo. El Cádiz es un gran equipo."

Y lo último que le dijeron, es que han jugado sin complejos ante equipos históricos, y querían saber cómo les transmite esa idea a los jugadores. Iriondo explicó: "Las limitaciones son luchar con la idea de que hay limitaciones. Hay que creerse que todos juntos podemos hacerlo", finalizó.