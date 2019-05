Víctor Fernández: "Necesitamos que la afición esté de nuestro lado y nos ayude ante el Dépor"

El del sábado no será un partido más para Víctor Fernández, ya que estuvo sentando en el banquillo deportivista durante la temporada 2014-2015. Pero el técnico blanquillo lo tiene claro: "El Deportivo es un club al que le tengo mucho cariño, deseo que le vaya muy bien y que consiga el objetivo, pero antes que eso está el Real Zaragoza. He dirigido los dos banquillos, pero mi cabeza está centrada en sacar el partido para el Zaragoza."

El míster zaragozano sabe de la importancia del partido y lo vital que es sumar los tres puntos para conseguir la permanencia: "Debemos afrontar el partido con un rigor y una tensión por ganar y arriesgar por encima de cualquier otro partido. Es un partido absolutamente diferente del anterior, porque ante el Córdoba era un partido muy complicado de jugar y yo percibí en varios jugadores que estaban bloqueados y angustiados, y a nivel mental en un equipo tan joven fue muy difícil. Se vio que hicimos un primer tiempo muy flojo y cuando nos tranquilizamos y cambiamos varias cosas, todo cambió."

Víctor Fernández sabe que poco o nada tiene que ver este partido con el de la semana pasada en Córdoba, y así se lo ha hecho saber a sus pupilos: "Este partido no tiene nada que ver, a nivel mental no tiene el nivel de dificultad de Córdoba porque juegas en casa, otro tipo de exigencia, la gente sabe que vamos a jugar con un equipo que ha bajado a Segunda. No podemos dar ningún tramo del partido donde el Dépor pueda demostrar su fuerza, si no estamos condenados a no ganar. Tenemos que ser muy valientes, no confundir esto con ser un suicida, tenemos que hacer las cosas con equilibrio", ha apuntado en sala de prensa.

Aunque la afición ha señalado a algunos jugadores, y el técnico piensa que la hinchada es soberana, añade: "Necesitamos que estén a nuestro lado y que nos ayuden ante el Dépor, van a tener tiempo de expresar como crean oportuno lo que quieran." Y añade: "El equipo se entrega, da lo máximo."

Sobre su rival del sábado, Víctor ha hecho una clara valoración en sala de prensa: "Ha habido un nuevo entrenador, ha buscado soluciones en los primeros partidos. En el último partido han ido acompañadas por una victoria, hay que tratar de ser muy sólidos atrás y son claves Bergantiños y Expósito en el doble pivote. Carlos Fernández es un chico que juega muy bien al fútbol y lo han recuperado, pese a que lo han tenido lesionado en varias ocasiones."

Y prefiere no hacer cuentas y pensar sólo en conseguir los tres puntos vitales para los intereses del Real Zaragoza: "No sé si el empate sirve, debemos ser muy, muy atrevidos, y cuando uno afronta el partido con esa actitud, quiere decir que vas a buscar la victoria, tampoco somos un equipo que seamos de quedarnos atrás. Frente al Córdoba no fue así, el Dépor no va a tener errores y lo que tenemos que hacer es provocar esos errores, cuando uno no pueda ganar, siempre es bueno empatar, pero nuestro propósito es otro", ha concluido.