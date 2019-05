Víctor: “El objetivo es el ascenso”

Se acerca el vital duelo frente al Cádiz CF. el próximo lunes a las 21:00 horas en el estadio Ramón de Carranza, donde se podrá dilucidar cual puede ser el futuro próximo del conjunto blanquiazul de cara al ascenso a Primera división. Se verá si puede agarrarse al clavo ardiendo de poder alcanzar los puestos de ascenso directo, afianzarse en puestos de playoffs y luchar por obtener la mejor clasificación dentro de los cuatro puestos o caer fuera de la zona de ascenso si se dan diversos resultados.

Con este panorama y tras cosechar una dura derrota ante el RCD Mallorca el pasado sábado en La Rosaleda, el entrenador madrileño Víctor Sánchez del Amo pasó por la sala de prensa del estadio de atletismo Ciudad de Málaga para atender a los medios de comunicación previo al duelo directo ante el conjunto de Álvaro Cervera.

Sobre cómo llega el equipo al partido frente al Cádiz y la importancia que da Víctor a la faceta anímica y su relación con los resultados dijo: "El factor que más influye en la confianza, sin ninguna duda, es el resultado. Es tremenda la influencia que puede tener que un resultado sea negativo o positivo. Como tuvimos uno negativo ante el Mallorca, ese trabajo de no perder confianza nos lleva a enfocarlo desde el análisis del partido. Hay que hacer muchas cosas bien y creo que hicimos todo para ganar, por lo que es positivo el análisis. Jugando como jugaron los resultados lo más probable es que lleguen y es lo que creemos todos. La confianza no se ha visto afectada. Importante también es que la gente así se lo reconoció en el partido ovacionando al final, percepción de confianza e ilusión por su parte que también ayuda a reforzar la idea".

Además, afirmaba que esa confianza se ha trasladado a los entrenamientos: "Esa percepción de ilusión que hay dentro del campo se ha traslado fuera y eso ayuda a reforzar la confianza. Los vemos entrenar y es un espectáculo, como entrenan, la actitud, la ejecución de todos los ejercicios y la confianza que tienen y nos demuestran".

Sobre el objetivo del equipo a pesar de la última derrota, Víctor ha sido tajante sobre que el mismo continúa siendo el ascenso, que la igualdad de la competición y la capacidad del equipo para ganar todos los partidos pueden hacer mejorar posiciones si aprovechan las oportunidades: "El objetivo es el ascenso, ganar todos los partidos. Creemos en la capacidad del equipo para lograrlo. Viendo como han trabajado a lo largo de estas tres semanas que llevamos aquí y los dos partidos que hemos jugado no es que no tengamos ninguna duda, es que nos reafirmamos en el potencial del equipo. Tenemos que intentar mejorar los puestos en la clasificación cada jornada. La igualdad que hay permite que haya oportunidades. Nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad que nos da cada partido para sumar tres puntos y estar más arriba".

Sobre el Cádiz, el técnico madrileño destacó más la dificultad del rival y como afrontará el equipo de Martiricos el encuentro, que centrarse sólo en Darwin Machís, jugador destacado del conjunto amarillo, aunque si se refirió al venezolano: "Será un partido tremendamente competido, con dos equipos que pelean por ascender. Los equipos que al final de temporada están en esa parte alta de la clasificación son los que mejor están, los que más nivel han demostrado. Nosotros vamos con la idea clara, creyendo en nuestra línea de juego y en nuestras posibilidades. Sabemos de sus virtudes, conocemos a Machís, que es una de las incorporaciones más determinantes. Trataremos de minimizar sus virtudes y explotar sus debilidades".

Sobre que el vital duelo sea celebrado en lunes y que a pesar de la dificultad del horario que los aficionados malaguistas hayan agotado las entradas para comparecer en el estadio gaditano, Víctor se congratuló del apoyo que tendrán: "Ese horario de lunes es muy complicado, tanto para la afición local como para la visitante. Que se hayan agotado las entradas es algo fantástico que demuestra la confianza que tienen puesta en nosotros. Nuestra idea es brindarles un partido para que disfruten del viaje".

Sobre la evolución de la enfermería blanquiazul, el madrileño hizo balance de los lesionados tras una semana de buenas noticias, donde separó los lesionados de larga duración Koné y Juan Carlos: "Lo primero que hay que conseguir es el alta deportiva y luego está el alta que yo llamo competitiva, cuando se tiene el nivel suficiente para competir. Van por un camino buenísimo y estamos seguros de que vamos a poder contar con ellos en lo que queda de temporada. De un día para otro a veces se dan evoluciones muy grandes y vemos sus datos físicos y médicos a diarios".

De los que en cualquier momento pueden regresar, pero no terminan de evolucionar todo lo que se espera, como son Erik Morán y Dani Pacheco dijo: "No están aún para entrenarse con el equipo, no puedo hablar de plazos, es una incertidumbre. Un jugador puede estar en los plazos generales o no, yo me vi en la situación de Pacheco en la etapa del Deportivo y no me terminaba de recuperar y te comes la cabeza, le das vueltas. Él está en esa situación, poniendo de su parte para recuperarse, pero no hay unos parámetro únicos". También destacó que Jack Harper estará disponible para entrar en la convocatoria y que Fede Ricca tiene difícil llegar al duelo en la tacita de plata.