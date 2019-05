Alberto García: "Un año donde hay que sacar conclusiones"

Tras la última derrota que vivió el Rayo Vallecano, siendo en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Levante por 4-1, los de la franja se anclaron en las posiciones de descenso a la categoría de plata del fútbol español.

De esta manera, el guardameta catalán declaró tras dicho partido, señalando que la situación del equipo fue la consecuencia de que las cosas no se han hecho del todo bien. Alberto García, con ello, dijo: “Más que se acabó, toca asumir".

No obstante, no fue lo único que declaró el capitán franjirrojo, puesto que también dijo: “Tenemos que asumir la responsabilidad de lo que sucede. No hay más. Afrontar la situación que lleva el equipo desde el inicio de la temporada. Asumir lo que venga porque hay que estar para lo bueno y para lo malo”.

Con estas palabras, Alberto García finalizó señalando: “El fútbol no es solamente un deporte en que se dice que juegan once contra once. Es representación. Hay responsabilidad”. Duras declaraciones de un jugador que se quedó en el club de la franja para representar al equipo en la máxima competición del fútbol español, a pesar de estar en el banquillo en varias jornadas puesto que Dimitrievski se ganó la titularidad del primer equipo.

No cabe duda que siempre trabajó, junto a sus compañeros, para ayudar al equipo para que no volvieran a descender a Segunda División y nada más durar una temporada en la máxima competición del fútbol español, pero a pesar de dejar en diversos encuentros buenas sensaciones, los resultados no les acompañaron a lo largo de la temporada, tras no ser suficiente puntos los que sacaron para no estar en las posiciones del descenso de la categoría.

No han podido evitar la peor pesadilla para ellos, el volver a verse como un equipo de Segunda División tan solo un año después.