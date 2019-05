Iván Rakitic: "Voy de frente y mi compromiso es máximo"

Después de una semana difícil en Can Barça, Iván Rakitic ha dado también la cara después del duelo ante el Getafe en el que los azulgranas han conseguido los tres puntos con una victoria por 2-0.

"Ha sido muy difícil, pero teníamos muchas ganas de jugar este partido"

Primeramente, fue preguntado por como afrontaban los azulgranas este partido tras la eliminación ante el Liverpool: "Ha sido muy difícil, pero teníamos muchas ganas de jugar este partido y de despedir la temporada enfrente de nuestra afición de la mejor manera posible. Ha sido un golpe muy duro para nosotros. Es el momento perfecto para jugar en casa, de poder hacer un partido Importante y de enseñar a la afición de que lo que pasó, a los que más nos duele es a nosotros mismos, que lo entendemos. Aprovechamos la oportunidad para hacer un buen partido ante uno de los mejores equipos de esta temporada en Liga. Merecimos ganar por 2-0".

"Si tengo que pedir perdón, lo pido"

Tras la eliminación de Champions League, se mostró en redes sociales una foto de Rakitic en la Feria de Abril. Esta imagen no sentó bien a los fans culés y sobre ello fue preguntado el mediocentro del FC Barcelona: "Si tengo que pedir perdón, lo pido. Pero debo decir que soy padre y marido, mi familia es importante. Soy abierto y si alguien me pide una foto nunca digo que no. Entiendo las críticas, pero voy de frente y mi compromiso es máximo".

También ha hablado sobre la visita de miembros de los ultras del Barça, los Boixos Nois, a su casa: "No entiendo porque ha salido en la prensa... Vinieron dos personas, no hubo problemas y me dijeron que me querían dar una placa de agradecimiento. No podemos decir que esa pared es negra si es blanca".