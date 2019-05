Un Albacete eficaz pone en problemas al Rayo Majadahonda

Domingo de fútbol en el Cerro del Espino. El estadio majariego vestía sus mejores galas en un día espléndido. Sol y buena temperatura (hasta caluroso al inicio). Una grada repleta de ilusión gracias a una movilización no vista en toda la temporada y que, sin duda, pretendía llevar en volandas a los suyos al objetivo de la salvación. ¿Qué hubiese pasado si se hubiera hecho algo igual en partidos anteriores? No se sabe, y no hay que lamentarse, pero no tener que sufrir a final de temporada bien habría compensado. La segunda mejor entrada de la temporada se traducía en 3.258 espectadores, muchos de ellos venidos desde Albacete eso sí, pero el empuje local se iba a hacer notar.

El mister hispano-ruso presentó una convocatoria de 18 jugadores (“los que tenía”) ya que las bajas por lesión de Rafa (baja toda la temporada), Carlitos (que sigue sin poder debutar en casa ante su afición en la liga 1/2/3) y Aitor Ruibal condicionaban la misma. También se sumaba la baja de Benito por acumulación de cartulinas.

Por parte del equipo manchego, su entrenador Ramis, pudo contar con todos sus efectivos salvo la baja del defensa Caro. Viene el equipo en una buena posición en la tabla, pero tras dos semanas convulsas. Lleva sin ganar dos jornadas, tras su victoria en el Carlos Belmonte ante Las Palmas, el conjunto manchego encadena una derrota en el Sadar frente a Osasuna y un empate sin goles la pasada jornada ante el Numancia en casa. Esto provocó pequeños cruces de declaraciones entre afición y jugadores por los pitos escuchados la pasada jornada, pero seguros están de revertir esa racha para seguir mirando a los puestos de ascenso directo.

Con estas distintas situaciones, se plantaron los jugadores sobre el inmaculado césped del Cerro del Espino. Los locales con su once tipo, salvo la novedad esta jornada de la suplencia de Enzo Zidane que venía siendo titular los últimos partidos de liga y se buscaba una transición más rápida del balón en el centro del campo. Empezó el Rayo con ganas y ya en el minuto 1, Héctor erró un balón centrado desde la banda que sólo había que empujar y se marchó el cuero desviado. Contestó el Albacete en la siguiente jugada y una intervención de Basilio, evitó el 0-1 que no tardaría en llegar. En el minuto 5, una pérdida de Óscar Valentín en el centro del campo, se traduciría en una contra que Rey Manaj convertiría en gol tras un tiro cruzado al que no pudo hacer nada Basilio. Fría se quedó la grada pero no los jugadores que en el siguiente ataque, apunto estuvieron de conseguir el empate con un tiro de Iza que hubiese cambiado el rumbo del partido.

Se trababa el juego en el centro del campo, intentaban ambos equipos controlar el duelo sabiendo que la clave del partido pasaría por quién tuviera esa faceta ganada. Sin embargo, en el minuto 11, un centro desde la banda derecha fue cabeceado de cabeza por un imperial Zozulia al palo largo de la portería de Basilio. Un mazazo del que no se sabía como podría reaccionar el equipo del mister hipano-ruso. Cuando parecía que el Rayo recuperaba aire y control del juego, un saque de esquina mal defendido era rematado, de nuevo por Zozulia dentro del área y sin oposición, para subir el 0-3 en el marcador en el minuto 30.

No se vino abajo el equipo rayista, el Albacete decidió echar un paso atrás y ahí, Fede Varela, empezó a controlar el balón y hacer jugar al equipo con el fin de no sólo maquillar el marcador sino conseguir la machada de la remontada. Llegó en el minuto 42, y Manu del Moral, en una jugada personal donde controló y se colocó el balón para poner un balón cruzado al poste largo al que nada pudo hacer el guardameta manchego. Así se llegó al descanso, con una grada volcada y con la fe ciega de conseguir un resultado positivo.

Parecía que el descanso podía “enfriar” el ambiente pero nada mas lejos de la realidad y los jugadores locales salieron en tromba la segunda parte creyendo en el objetivo marcado antes del partido. Asedió el equipo local la portería de Nadal y pronto, en el minuto 52, Óscar empujó un balón peleado por Héctor en la línea de fondo y levantaba una grada que al grito de “si se puede” intentó llevar en volandas a los suyos. 2-3 en el marcador y a partir de ahí, el Albacete no hizo mas que trabar el juego, el árbitro permitir el juego pobre y simplón del Albacete con continuas paradas y el Rayo atacar sin cesar para conseguir un empate histórico. Tardó mucho el Iriondo en mover el partido, sin reacción a situaciones necesarias del juego, y sólo la entrada de Dani Romera en el minuto 81, podría hacer cambiar la suerte del cuadro madrileño. Hubo 4 ocasiones claras en las botas de Fede, Héctor e Iza pero no pudo ser el sueño del empate. Finalmente 2-3 para el equipo manchego que sigue soñando con el ascenso de forma directa.

Finalizó el partido, un triste final a un gran duelo donde, tres minutos de añadido se antoja insuficiente viendo las continúas paradas que provocaba el Albacete y la pasividad de un colegiado que parece dejar claro que al Rayo Majadahonda le falta algo mas que un buen juego para ser considerado un equipo de la categoría.

Cae en descenso el equipo local, posición en la que no había estado desde inicio de temporada y que , tras dilapidar una renta de 7 puntos, no le queda otra que trabajar duro y puntuar como mínimo en 2 partidos de los 3 partidos que quedan en juego (mas los tres puntos de la última jornada ante el desaparecido Reus).