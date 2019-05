Fali: "Me veo capacitado para ayudar al Cádiz a conseguir el objetivo"

Debido a la lesión de larga duración de Pantic, el Cádiz ha podido realizar un último fichaje de temporada. Este ha sido ni más ni menos que Fali, procedente del descendido Nástic y que estará cedido en el club gaditano hasta final de temporada. El jugador valenciano ha sido de lo poco salvable del Nástic y puede jugar tanto de defensa central como pivote, siendo esta última su posición natural. Esta mañana, y tras el entrenamiento matinal, el futbolista fue presentado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva El Rosal donde atendió a los medios presentes.

En primer lugar, Arias, director deportivo de la entidad, sería el encargado de presentar al futbolista explicando su situación y el rol que tendrá en el equipo. “Se incopora para ayudarnos en este tramo final y llega cedido hasta junio. No hay mucho más que hablar. Se desenvuelve en el centro de la defensa y en el centro del campo, creemos que es una necesidad como equipo por los temas de lesiones. Es un jugador que tiene nuestra confianza y nos va a ayudar”.

Tras ello, le tocaría el turno de palabra a Fali, quien mostraría su agradecimiento al club amarillo por confiar en él. “Me veo capacitado para ayudar al Cádiz a conseguir el objetivo, quiero ayudar a los compañeros en todo. Es una oportunidad para mí. Tengo la suerte de que he estado de estar descendido a pelear por subir a Primera. No quiero desperdiciar esta oportunidad. Cervera me ha pedido que sea yo mismo. Voy a aprovechar esta oportunidad haciendo lo que sé hacer”, aseguró el futbolista.

Debido a su condición, el futbolista llega en óptimas condiciones físicas ya que, durante la mayor parte del campeonato, ha sido titular en el conjunto granota. “He jugado casi todos los partidos con el Nàstic y vengo con ritmo de competir. Adaptarse al equipo es fácil, me están ayudando mucho los compañeros. Al principio me dio respeto, pero es que me han aceptado igual. Se respira ese ambiente que se respiraba en el vestuario del Barça B cuando subimos a Segunda. Es muy bonito para mí estar aquí. Soy un jugador de equipo. Jugadores como yo necesita gente buena alrededor y creo que este equipo lo tiene".

Para concluir, el futbolista hizo balance sobre su carrera deportiva y de la oportunidad que tiene ante sí. “A mí me ha costado mucho llegar a donde estoy. Me casé con 16 años, soy de etnia gitana, muy orgulloso de ello, con 17 fui padre y nadie me ha regalado nada. Me sacrifico mucho por mi familia. Vengo aquí a reventarla, a darlo todo porque es una oportunidad para mí”.