Toña Is y la capitana de la sub-17, orgullosas tras el europeo

España perdió 3-1 ante Holanda, la selección femenina sub 17 dominó el encuentro, tuvo muchas ocasiones y no clasificó a la gran final. Las holandesas fueron más directas y se medirán con Alemania. Toña Is habló tras la decepción post partido. La seleccionadora se mostró muy reflexiva por la injusticia de la derrota: “Hoy el fútbol ha sido duro con nosotras, el esfuerzo de las chicas ha sido impresionante y me voy de este campeonato orgullosa de ellas".

"No hay nada que objetar, no hemos aprovechado las ocasiones que generamos, en la primera parte hemos sido muy superiores y el balón no ha querido entrar, no se pudo revertir el partido y lo intentamos por todos los medios”, recordó la técnica.

La capitana de la sub-17, Jana Fernández, también se mostró pensativa y dolida por la eliminación: “El resultado no refleja nuestro desempeño en el campo, aun así, estamos satisfechas por el trabajo hecho y orgullosa por estar entre las cuatro mejores y esperamos tener mejores oportunidades en un futuro. El trabajo ha sido muy bueno desde el inicio, lástima esta semifinal puesto que ha sido muy dura para nosotras, toca seguir y levantar la cabeza”.

Las chicas cortaron su invicto de tres victorias y un empate, Dinamarca, Bulgaria y Portugal fueron sus respectivos escollos en el grupo A. La Real Federación Española mantiene la convicción intacta en su ambicioso proyecto, en la ronda élite tampoco tuvo contratiempos. España tendrá revancha, la campaña fue muy buena pese al traspié y todas las partes involucradas anhelan seguir creciendo con nuevas certezas.

La absoluta afrontará el Mundial de Francia, el actual curso entra a momentos épicos, este maravilloso deporte es así, a veces te premia y otras es injusto. España tiene mucho potencial, hay futuro y sobre todo una gran generación de jugadoras talentosas. Desde ya comenzamos a palpitar los momentos cruciales del actual curso.