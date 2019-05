Jémez: "Queremos despedirnos de la mejor manera posible por nuestra gente"

Después del último entrenamiento en el estadio de la semana del primer equipo rayista, Paco Jémez compareció en la sala de prensa para responder a las preguntas de los medios pocas horas antes del partido en el Abanca Balaídos ante el Celta, el sábado a las 20:45 horas.

Empezó diciendo: "Buscando situaciones que nos motiven, los puntos no nos llevarán a ningún sitio mejor. El otro día demostramos gran actitud y profesionalidad ante el Valladolid y debe ser así en Vigo. Queremos despedirnos de la mejor manera posible por nuestra gente, que ha sufrido demasiado esta temporada."

Siguió hablando sobre la temporada, ya que ha sido larga: "Cuando han sido como ésta, se hacen larguísimas. Es una agonía verte continuamente abajo y no salir, mientras los rivales te van sacando más y más puntos. Suelen hacerse largas en el aspecto mental y desgastan mucho. Llevo mes y pico y no me ha dado tiempo a cansarme, pero entiendo que desgasta. Pensamos en el proyecto del año que viene, con quién contar, objetivos... Hay que dejar sentada la base para construir el objetivo del próximo curso."

En cuanto a la preparación de la próxima temporada, dijo: "Todos los días hablamos, nos sentamos… Y eso debe ir en base a un objetivo y esto en base a un presupuesto. Si el objetivo real del club es ascender, tendrá que estar a la altura de los mejores en todos los aspectos. Dejar claro que el objetivo tiene que ir de la mano de la inversión."

Paco: "Debe ir acorde, y si no es así hay que ser valientes y decírselo a la gente. No podemos ir siempre por debajo y prometer cosas que cuestan un mundo"

Y añadió: "Aún estoy por hablar con Raúl. No es cuestión de qué queremos, sino de cuánto estamos dispuestos a poner para conseguir ese objetivo."

Continuó hablando sobre trabajar para el club en Segunda, a lo que dijo: "Las decisiones están para tomarlas. En el momento tienes una determinada información y no lo puedes valorar de igual manera cuando tienes otra información después. Vine a trabajar por el club y conseguimos tener vida hasta el final. Sabía que había alguna posibilidad de salvarnos, pero si no era así mi proyecto pasa por Segunda. En la misma situación tomaría la misma decisión."

Sobre los canteranos, dijo: "Tenemos claro quiénes queremos que estén en pretemporada. Meterles un partido ahora no es el momento. Si el próximo año nos demuestran nivel, les abriremos la puerta del primer equipo."

Después habló sobre la planificación de la plantilla, explicó: "La planificación de la plantilla la llevaremos de la mano Cobeño y yo, con el visto bueno del presidente. Tenemos claro quién queremos que siga, quién no… Hay posiciones en las que habrá que reforzarse. Esto está hablado. Hay un boceto en el que estamos todos de acuerdo. Lo importante es hacer todo de la mano y saber con qué recursos contamos para poder ir a por un tipo de jugador o a por otro."

Paco Jémez durante un partido | Fotografía: La Liga

Habló sobre Raúl de Tomás y de Álex Moreno. Respecto al delantero dijo: "Si yo viese que hay una posibilidad estaríamos dando la lata, pero entiendo que está fuera de nuestro alcance. Si la hay, lucharemos a muerte. Va a tener muchos equipos de Primera, tendrá en mente el Real Madrid… Y habrá que ver situaciones económicas. Hay que darle las gracias y decirle que tendrá siempre las puertas abiertas. No es fácil encontrar un delantero como él."

En el caso del lateral izquierdo, Jémez dijo: "Ya he hablado con el presidente y sabe lo que tiene que hacer con Álex. Si tiene que salir, no lo vamos a vender a cualquier precio. Si sale, ese dinero se reinvertiría en traer más jugadores para dar ese salto de calidad. Habría que verlo y decidirlo."

Cambió de tema y habló sobre la inversión, comentó: "O puede o no puede y hay que venir con dos cojones, perdón por la expresión, y decirlo. No voy a permitir que invirtamos como el octavo o el décimo y querer ascender. Hay que ser consecuentes. El objetivo debe estar acorde con la inversión. Tenemos que ser cabeza de león en todo, a la afición no se le puede engañar."

Y habló de los jugadores que le gustan, explicó: "Siempre hay jugadores que pueden venir. Si no sabemos cuánto tenemos, no podemos hacer nada, sólo cositas. El presupuesto cambia en algunos casos, como algún traspaso. Si con alguno no cuento y se puede conseguir algún traspaso... Tenemos un montón de jugadores para traer, pero no sabemos si los podemos pagar o no. Hay que trabajar cuanto antes porque el tiempo es importante."

En el tema de un delantero, comentó: "Nos quedamos sin ningún delantero. Tenemos que buscar mínimo a dos. Es una posición complicada y todos los que quieren subir necesitan un delantero que meta 20 goles y eso hay que pagarlo. Ahí hay que hacer una inversión importante y mirar muy bien. Es una demarcación en la que hay que invertir."

Y terminó hablando de jugadores de Primera en Segunda, dijo: "Cada plantilla es un mundo. Aquí hay jugadores que se van a quedar y otros que no quiero en Segunda. Sé lo que es esta categoría también. No todo el mundo tiene la cabeza para una categoría larga, complicada... Sería un error mantener a toda la plantilla, igual que desprendernos de toda. Por eso hemos hecho un boceto y hay unos cuantos con los que buscaremos lo mejor para ellos y para nosotros. Ése es mi trabajo. Hay que sentarse con ellos y decirles cuál es su situación", finalizó.