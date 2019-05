Quédate por nosotros

OPINIÓN | Esta es La Imagen. Sí, en mayúsculas. Es la imagen del zaragocismo. Es la imagen de la gente que lleva el escudo del león de manera innata dentro de sí. Es la imagen de todo aficionado del Real Zaragoza tras la nefasta temporada han sufrido. Rabia e impotencia, pero también felicidad por la que parece ser la consecución de la no desaparición. Y todo eso reflejado, cómo no, en la cara de un zaragocista. Del que ha sacado al club de sus amores de la ruina final.

Víctor Fernández debe seguir. Esta es la opinión de la gran mayoría de la afición, que al final del partido, entonó el “Víctor quédate” y el “Con Víctor Fernández nos fuimos a París”. Tras estos cánticos, al zaragozano se le saltaron las lágrimas. Se sentía satisfecho, querido y admirado por su afición, por su gente, por sus vecinos, por aquellos a los que les ha regalado, seguramente, los momentos más bonitos de sus vidas.

"Yo no soy importante. Jamás podré devolverle al Zaragoza lo que me ha dado", decía ‘Vitín’ en la rueda de prensa tras el partido. Y no estoy de acuerdo. No es que solo hayas sido importante, sino que has sido la clave en todo esto. Cogiste el timón de un barco a la deriva que vagaba por el mar de la segunda división y lo has reconvertido en la que puede ser la armada invencible la próxima campaña.

Y esto depende de ti. Depende de tu voluntad. Ayer dejaste por primera vez tu futuro abierto. Has pasado del no rotundo al ‘ya veremos’. Y esto solo tiene un destino, Víctor. Y en él está el Real Zaragoza lo más alto. Por qué no soñar.

Decía el técnico maño en la rueda de prensa que le daba la bienvenida de nuevo al banquillo zaragocista que “uno se siente en la obligación inmediata de decir que sí”, refiriéndose a la propuesta que le llegó por parte del club blanquillo allá por mediados de diciembre. Y es que solo un zaragocista -como es el caso- sabe lo que su gente está sufriendo. “En estos momentos de dificultad, no he tenido ninguna duda de acudir”, añadía. También aclaraba que el partido “más importante” que jugó fue “el del primer día”, “cuando un presidente del Real Zaragoza” le dio “la oportunidad de dirigir” al equipo de su tierra. No se puede dudar de su zaragocismo.

Se habla en la ciudad de Zaragoza sobre la posibilidad de que Víctor permanezca en el club, pero en este caso sería en un puesto diferente al de entrenador. Quizás en la secretaría técnica, en la dirección general o en la dirección deportiva. Pero la afición lo quiere ahí abajo, en el banquillo, al frente del equipo.

En lo cierto estamos si afirmamos que nuestro futuro depende del míster del Barrio Oliver. De esta solo nos puede sacar la gente de casa. No queremos más experimentos. No queremos que nadie nos venga a explicar lo que es el zaragocismo. Queremos a alguien que sepa explicárselo a los que nos ‘representan’ -este año desde luego que no ha sido así- en el verde. Queremos a alguien que nos entienda. Queremos a un hincha más en el banquillo. Y por eso te queremos a ti, Vitín.

Y para ello, la hinchada zaragocista se ha movilizado en masa en las redes sociales. Los aficionados están respondiendo a cada tweet que publica el Real Zaragoza con una imagen realizada por el twittero Ignacio Fondón (@NachoZeta). Así, la marea blanquilla quiere demostrarle el amor al míster. Y también la voluntad de que sus caminos sigan ligados, mínimo, una campaña más.

Víctor, déjate llevar por tus sentimientos, por tus emociones. Da igual lo que te digan desde fuera. Nadie quería que te metieras en este embolado antes de Navidad y mira qué bien ha salido. Te necesitamos. Nos tienes que volver a hacer grandes. Víctor, quédate. No podemos seguir sufriendo la infamia de los anteriores años. No podemos dejar morir al club de nuestros amores, al equipo de una región entera. Somos muchos los que estamos detrás de esto. Quédate. Hazlo por nosotros.