RCD Mallorca-UD Almería: puntuaciones de la UD Almería en la jornada 39 de LaLiga 1|2 |3 

Este domingo, la UD Almería cayó a domicilio por la mínima frente al Mallorca. Los de Fran Fernández compitieron, pero un arbitraje polémico y una expulsión estúpida, condenó a los visitantes. El gol de Salva Sevilla deja virtualmente al Almería fuera de la lucha por el play-off y al Mallorca con pie y medio en estos. Los rojiblancos terminaron con nueve tras las expulsiones de Saveljich y Aguza al filo del final.

Calificaciones (0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S. C. : Sin calificar)

René Román

4/ Nervioso. La actuación del gaditano no fue la esperada. El meta rojiblanco estuvo dubitativo en varias de las acciones que tuvo que intervenir. Despejando balones sin cesar y tomando malas decisiones al iniciar las jugadas desde atrás. Por poco evita el gol de Salva, pero ese ¨santo¨ que tantas veces aparece, no le acompañó el día de hoy. No fue su día.

Adrián Montoro

3/ Culpable. El joven lateral volvió a la titularidad de la UDA remplazando al valenciano Romera. Las dos oportunidades que le han dado este mes, las ha aprovechado por completo. Y eso que fue el mejor de la defensa durante los primeros 45 minutos, torpedeando hasta la saciedad a Lago Junior. Su actuación la manchó por medio de una entrada dura e inexplicable que le acarreó la doble amarilla. Su irresponsabilidad puso de cara la victoria del Malllorca, y, por lo tanto, decir adiós a los playoffs. El club debe de tomar medidas ante actuaciones intolerables y antideportivas como las de hoy. Sus dos oportunidades las ha desaprovechado, ¡y de qué manera!. Debe salir.

Ibiza

4/ Vapuleado. El canterano grogueta sería el acompañante de la zaga liderada por Saveljich. No obstante, su partido fue un auténtico desastre. No ganó la batalla particular con Budimir, despejó balones sin sentido alguno, entraba tarde al choque. Solamente estuvo acertado en una jugada que podría haber significado el primer gol en el partido y que, para fortuna de los almerienses, se marchó a córner. El Ibiza de jornadas atrás ha desaparecido y, por ende, Lucien Owona le comió la tostada.

Esteban Saveljich

8.5/ Kaiser. De lejos, el mejor del encuentro. Desquició al ataque mallorquín, se mostró, buscó soluciones para sacar la pelota, ganó los balones aéreos y revolucionó a los suyos para mantener la misma actitud hasta el pitido final. Acabó en la caseta tras protestar al colegiado su actuación al acabar el partido. Su fichaje debe ser una cuestión de Estado.

Andoni López

8/ Reivindicado. Varios meses fueron los que tuvo que esperar para volver al terreno de juego. Durante este tiempo, la banda zurda fue ocupada por Martos. Esa banda empeoró, y mucho, sin el lateral vasco. Hoy volvió a "oler césped". No defraudó. Partido notable en defensa y en ataque. Salió sustituido por Caballero en el 81'. Su vuelta llegó demasiado tarde...

César De La Hoz

5.5/ Superado. El cántabro no estuvo a la altura. Perdió numerosos balones en la medular, su distribución de balón fue mediocre y no tuvo transcendencia en el juego. El único tiro a puerta rojiblanco lo provocó el mismo De La Hoz.

Yan Eteki

6,5/ Músculo. El mal partido de su socio en el mediocampo, no evitó que el camerunés realizara un buen encuentro. Estuvo sacrificado en defensa y en el trabajo sucio además de aportar ideas ofensivas en ciertos momentos de peligro visitante. Fue reemplazado por Sergio Aguza a quince minutos del final.

José Corpas

6/ Fallón, pero con actitud. Desacertado en las tomas de decisiones y sin presencia en ataque. El jienense no pudo aprovechar su alto estado de forma en Son Moix. Ocupó el lateral diestro tras la expulsión de Adri Montoro.

Juan Carlos Real

4/ Desaparecido. El gallego no cumplió las expectativas, pues el partido se le quedó grande. Ni compadeció en el choque, ni se ofreció para mejorar al equipo en la parte ofensiva. Fue el primer cambio, saliendo como sustituto del volante, Juanjo Narváez en el 71'.

Luis Rioja

7/ Líder en ataque. Las escasas oportunidades que tuvo el Almería, fueron lideradas por el sevillano, quién no encontró compañeros para finalizar las ocasiones. Incansable y decidido, se echó el equipo a las espaldas para buscar el gol. Por desgracia, esto no se dio y la derrota se consumó. Pero es imposible obviar el buen trabajo de Rioja en el encuentro. Provocó el polémico penalti no señalado al comienzo del partido.

Álvaro Giménez

5.5/ Sin opciones. Al pichichi no le llegaron balones para rematar en la meta mallorquina. Es cierto que el punta se ofreció en el mediocampo para encontrar soluciones pero no fue suficiente. La pólvora estaba mojada. La zaga balear se impuso al goleador de moda.

Juanjo Narváez

S.C./ Entró con el fin de aportar físico y potencia a la parte ofensiva rojiblanca, pero sin éxito alguno. No tuvo oportunidades para valorar su actuación.

Sergio Aguza

3/ Negado. Fue el recambio de Eteki hoy y la medular rojiblanca empeoró. Las pérdidas fueron una constante además de una aportación nula en lo ofensivo. Lo más destacado, su doble amarilla por protestar en menos de un minuto...

Pablo Caballero

S.C./ El argentino se incorporó al partido, a nueve del final, para aportar mayor ofensividad, con factores propios del delantero como el juego aéreo. No gozó de ocasiones para puntuar su actuación.

Fran Fernández

6.5./ El plan fue perfecto pero hubo imprevistos en el guión. Se dieron situaciones que difícilmente puede solucionar el técnico almeriense. Su continuidad debe ser prioritaria para la creación de un nuevo proyecto ilusionante de cara al curso que viene. Pronto sabremos si quiere continuar o si tiene otras aspiraciones...