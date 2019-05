Previa Málaga CF - Real Zaragoza: objetivo, apuntalar los playoffs

Tras la jornada de descanso que tuvo el Málaga CF. con el encuentro ante el Reus, donde el equipo malagueño sumó los tres puntos de manera automática, y la importante victoria cosechada ante el Real Oviedo en un duelo directo por puestos de playoffs, donde el Málaga, además de sumar los tres puntos, jugó uno de los mejores partidos de la temporada, abrirá la jornada 40 en La Rosaleda buscando afianzar los puestos de playoffs y quedar lo más arriba posible de la clasificación. Lo hará ante un Real Zaragoza sin opciones de ascenso y con la permanencia prácticamente en el bolsillo que llegará para dar guerra e intentar llevarse los tres puntos.

Ambos conjuntos se han enfrentado en multitud de ocasiones, aunque no se veían las caras en La Rosaleda desde 2013, en aquella ocasión en primera división con el resultado de empate, 1-1. Esta temporada en la primera vuelta, el Málaga CF. se llevó la victoria de La Romareda por 0-2, tras la desastrosa derrota cosechada en Málaga ante un desahuciado Reus, y que sirvió para subir la moral del equipo.

El Málaga buscará asegurar los playoffs

Con la victoria del Granada CF. en la última jornada frente al Albacete, el conjunto de Víctor Sánchez del Amo tiene casi imposible alcanzar los puestos de ascenso directo a primera división, por lo que el objetivo se centrará en asegurar la eliminatoria de ascenso para, en la penúltima jornada, intentar asaltar el Carlos Belmonte. Para dar alcance al equipo albaceteño, con permiso del RCD Mallorca, el cuarto clasificado, mientras que los manchegos se encuentran en el tercer lugar de la tabla.

No hay que olvidar que es muy importante la clasificación final de liga de cara a afrontar los playoffs, por tener el factor campo a favor para los equipos que queden más arriba, y además de cara a deshacer el empate en ambas eliminatorias, si tras la prórroga continúa el empate, no habrá penaltis y pasará de ronda o ascenderá el que mejor clasificado haya quedado.

El conjunto de la Costa del Sol se juega mucho en este partido, ya que buscará apuntalar los playoffs de ascenso esta jornada, con los tres puntos ante el Zaragoza y esperar que se den otros resultados favorables para que así sea, y posteriormente luchar por los puestos más altos de la clasificación. El Málaga llega al partido con la baja importante de Keidi Bare, sancionado con un partido por la roja directa que vio ante el Oviedo, y con la recuperación de los lesionados Fede Ricca y Dani Pacheco, además de David Lombán tras cumplir sanción por acumulación de amarillas.

Víctor: "El equipo está demostrando tener hambre"

Víctor durante rueda de prensa | Foto: Málagacf.com

Víctor Sánchez del Amo ha pasado por rueda de prensa previa al partido, donde reconoce que no sabe qué Zaragoza se va a encontrar con la permanencia prácticamente en el bolsillo: "Hay cierta incertidumbre, no podemos prever cómo vendrá, pero no vendrá relajado. Ha tenido una temporada complicada con tres cambios en el banquillo, pero con Víctor Fernández tiene una idea de juego combinativo. Nos enfrentaremos pensando en que tendremos al mejor rival posible y habrá que minimizarlo."

Tras pasar el parón del partido del Reus, Víctor sabe que ahora es el momento de dar el arreón final en los próximos tres partidos y la importancia de quedar lo más arriba posible: "Ahora ya es el momento de la verdad, estos tres partidos que quedan de la fase regular. Seguimos creyendo que estamos capacitados para el ascenso, pero ha de ser por la vía de los playoffs. Tenemos que ganar estos tres partidos y acabar lo mejor posible, porque ser tercero o cuarto es mejor que quinto o sexto."

También quiso bajar los ánimos tras los seis puntos conseguidos, pero manteniendo la confianza en el equipo: "No hay nada conseguido, ni siquiera con la consecución de los objetivos uno se puede confiar. El equipo está demostrando tener hambre. Está con confianza y siendo valiente, no nos preocupan los rivales."

Un Zaragoza en racha y con la permanencia virtualmente conseguida

El equipo maño llega al estadio de Martiricos con la salvación virtualmente conseguida a falta de un punto o que se den terceros resultados que así lo certifiquen de manera matemática esta jornada, aunque ello parece improbable. Por ello, el conjunto dirigido por Víctor Fernández no quiere dejar en manos de terceros la permanencia matemática y sumar el punto necesario en Málaga que lo haga posible. Esto, llega reforzado por un Zaragoza que desembarca en Málaga atravesando un buen momento de resultados de tres victorias y una derrota en los últimos cuatro partidos, racha que quieren culminar con una victoria o un empate que certifique la permanencia.

La remontada del Zaragoza tiene como base los excelentes resultados precisamente fuera de casa con dos victorias en sus visitas a Extremadura y Córdoba, y un empate en Cádiz. Para este partido, Víctor Fernández llegará a la capital de la Costa del Sol con toda la artillería pesada, a excepción de la baja de Zapater y las de larga duración Grippo y Toquero.

Víctor Fernández.: "A lo mejor el empate está bien, pero vamos a ir a por los tres puntos"

Víctor Fernández atendiendo a los medios de comunicación | Foto: RealZaragoza.com

El técnico del Real Zaragoza, Víctor Fernández, también pasó por sala de prensa previa al partido de frente al Málaga, donde por una parte ha analizado el rendimiento del club a lo largo de la temporada: "Creo que lo podíamos haber hecho mejor, si dijera lo contrario estaría mintiendo. Hemos sido ineficaces en algunos partidos, pero me he dado cuenta que la segunda división es así." Hizo alusión al riesgo que hay que tomar con jugadores que no estén del todo recuperados, pero siempre intentando hacer bien las cosas y que no sean lesiones graves: "Siempre que no haya riesgo de la salud, hay que apurar y hay que hacer bien las cosas. Yo no voy a permitir que ninguno de mis jugadores se relaje porque cada partido que tenemos es un examen. Si no hay un tema físico de salud importante, hay que apurar hasta el último momento."

Sobre la visita a La Rosaleda, escenario que conoce bien, destacó la gran atmósfera de fútbol que se vive y destacó la dificultades que se encontrarán con el Málaga: "El escenario en el que jugamos es precioso, un campo magnífico, cómodo y con una atmósfera de fútbol fantástica. El Málaga es un equipo que ha encontrando el camino para dar el salto a primera división. Juega como tiene que jugar, siempre con el nivel de un equipo de sus características, va ser un rival que nos va a medir muchísimo."

Terminó haciendo hincapié en que no se conformarán con el empate que certificaría la permanencia de manera matemática y que lucharán por la victoria y sumar los tres puntos: "Por naturaleza no somos un equipo de esperar a ver qué pasa. Según como se vaya desarrollando el partido veremos qué hacer. A lo mejor el empate está bien, pero no vamos a salir a eso, vamos a ir por los tres puntos."

Listas de convocados:

Málaga CF: Munir, Luis Hernández, Pau Torres, Juankar, Adrián, Blanco Leschuk, Iván Alejo, Renato Santos, Cifu, Boulahroud, Ricca, Ontiveros, Lombán, N'Diaye, Pacheco, Koné, Kieszek y Mula.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez, Ratón, Delmás, Nieto, Benito, Guitián, Verdasca, Dorado, Javi Ros, Igbekeme, Eguaras, Raúl Guti, P. Biel, Papunahsvili, Pombo, Álvaro Vázquez, M. Gual y Linares.

Posibles Onces Iniciales: