Cervera: "Nosotros vamos a ir a ganar, pero, si perdemos, nadie va a bajar los brazos"

Le tocaba a Cervera pasar por rueda de prensa para contestar a las preguntas de los medios. El entrenador cadista, que vivirá un duelo fundamental contra el Granada con la posibilidad de que los granadinos asciendan a La Liga Santander, habló sobre diferentes aspectos, tanto de la propia entidad amarilla, como del equipo nazarí.

En primera instancia, el técnico de Malabo comentó el cierre de la competición de los amarillos, donde, además del partido contra el Granada, tendrán que jugar contra Extremadura y Sporting: "Los tres partidos que quedan son importantes para jugar los playoffs. Dependemos de nosotros por la situación en la que estamos, pero, suponiendo que te dejes algún punto en el camino, también habrá que depender de los demás. Venimos de un equipo que ha ascendido, Granada creo que subirá también y habrá que ver cómo nos encontramos a Extremadura y Sporting."

Del club nazarí, destacó su fiabilidad defensiva y su diferencia en estilo de juego con el otro ascendido, el Osasuna: "Osasuna es lo más parecido a un equipo de Primera por el manejo de balón y el Granada me parece fiable. En el juego me parece diferente. El Granada no es tan llamativo como Osasuna, pero son los dos equipos más fiables de la categoría. El Granada está arriba porque es el equipo menos goleado de la categoría y la parte de arriba es de lo mejor de Segunda, pero creo que está ahí por haber recibido pocos goles."

Además del duelo entre los dos andaluces, en La Liga 1|2|3 también habrá otros partidos en donde los rivales se jueguen los playoffs. Este es el caso de, por ejemplo, el Deportivo - Mallorca: "Sé que hay enfrentamientos directos, que sea el resultado que sea, que espero que vengamos con los tres puntos, habría que ver cómo llegar al final. Si consiguiéramos 69 puntos, sería injusto no meterse en playoffs", declaró el técnico.

En cuanto al equipo, el entrenador amarillo tiene plena confianza en sus jugadores y en el desempeño que puedan hacer de aquí al final de Liga: "Confío en el equipo. Creo que lo podemos hacer y vamos con nuestras armas. El Cádiz lleva tres años haciendo 64 puntos y este año lleva 63. Este equipo lleva tres años dando más alegrías que tristezas y en eso hay que confiar. A día de hoy, creo que cuando hagamos la lista y en el partido, el domingo, vamos a dar guerra seguro. Nosotros vamos a ir a ganar, pero si perdemos nadie va a bajar los brazos. Es una final, un calendario muy duro y con equipo muy buenos."

Por último, Cervera incidió en la importancia de las bandas y de jugadores como Machís y Jairo, principales referencias ofensivas del equipo. Además, comentó la diferencia de estilo con el Cádiz de los últimos años: "Machís no me condiciona. Solo me condiciona la duda con Jairo, que es un jugador que considero muy importante para nosotros. No me condiciona Darwin, de hecho, intenta hacer más lo que le pido. Es muy rápido, pero es de recibir al pie y a nosotros nos gusta darla al espacio. Va aprendiendo, aunque haya poco tiempo. No me condiciona para hacer el equipo. Una de las cosas que hablamos es el tema de las bandas. Somos peligrosos con las bandas. Hemos sido peligrosos y simples, pero al final hemos sido mejores con extremos rápidos que sin ellos. Este año, por la baja de Salvi, la aparición de Aketxe, por ciertas cosas, hemos sido un equipo donde las bandas las hemos perdido. No quiere decir que yo haya cambiado mi forma de pensar, sigo pensando que los equipos buenos juegan con extremos a pierna natural. Hemos perdido eso este año, pero no dejo de pensar que sea bueno", finalizó.