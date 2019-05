Jémez: "Si estoy en Segunda seguramente es porque lo merezco y quiero"

El técnico rayista atendió a los medios de comunicación de AS para hablar sobre el final de temporada, cómo afronta la nueva campaña en Segunda, la situación de algunos jugadores, la cantera y también sobre él.

Primero le preguntaron que cual es el balance de la temporada, a lo que dijo: "Cuando hay un descenso es porque se han hecho más cosas mal que bien. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. El Rayo cuando sube, siempre es uno de los presupuestos más bajos con diferencia, algo que tal y como está estructurada la Liga te condena desde el inicio."

Añadió: "Hoy en día quien quiera quedarse en Primera debe gastarse el dinero o esta abocado a descender. Algo parecido pasa en Segunda. Los equipos saben que el dinero está en Primera, quieren subir y harán muchos esfuerzos. Hay que ver dónde encajamos nosotros para fijarnos un objetivo y saber con qué herramientas podremos pelear."

Le preguntaron si presupuesto y objetivo tienen que ir de la mano, y dijo: "Hay algo peor que engañar a la gente, engañarse a uno mismo. Es de ser tonto. Nadie obliga a nadie a hacer un tipo de inversión, pero sí a ser franco respecto a cuánto disponemos para el objetivo. No podemos decir que queremos el ascenso e invertir como el séptimo o el octavo de la categoría. A lo mejor teniendo más, conseguimos menos o teniendo menos, conseguimos más. El fútbol siempre tiene un margen para lo deportivo."

Jémez antes de un encuentro. Fotografía: La Liga

Siguieron hablando si ya han sentado las bases del proyecto de futuro, y Jémez comentó que sí, pero aclaró que no sólo con el primer equipo, sino con todo.

Dijo: "El club puede estar mucho mejor de lo que está. Tiene mucho margen de mejora. Cuando me preguntan, ¿cómo has visto el Rayo después de tres años? Igual eso es malo. Los demás han dado pasos de gigante y nos han pasado. Equipos con menos historia que nosotros tienen ahora una cierta estabilidad en Primera. Si no crecemos, seremos cada vez más pequeños."

Le cuestionaron sobre los 15 jugadores que tienen contrato, si cuenta con ellos, y comentó: “La plantilla será muy diferente, necesitamos aire fresco y cambiará más de lo que la gente piensa. Cuando lleguen las ofertas ya veremos si nos conviene vender e invertir o no."

Siguieron hablando sobre las posiciones cojas, que son el lateral derecho y delantera, a lo que dijo que la idea es que Tito siga: "Hemos hablado con él y creo que no habrá problema. Además, nos quedamos sin delantero. Es una demarcación complicada, en la que no te puedes equivocar y en la que tendrás que invertir mucho. Encontrar a otro De Tomás no es fácil. Marcó 38 goles en dos años, una barbaridad. Le deseamos suerte, le damos las gracias y aquí tendrá las puertas abiertas siempre que él quiera."

Le preguntaron si se verá al Rayo de Jémez en Segunda, y respondió que sí. Además, añadió: "No hay razón para cambiar nuestras señas de identidad. La gente habla de Segunda como si se jugase en un campo la mitad de grande que en Primera y con siete futbolistas. Hay que amoldarse a la categoría, pero sigue siendo fútbol."

Cambiaron de tema y hablaron sobre el papel que tendrá la cantera en la temporada que viene. Dijo: "El trabajo de la cantera es a medio-largo plazo. Muchos clubes no entienden que la cantera no es un gasto, sino una inversión. A todos los presidentes les gusta que subas a un jugador y traspasarlo por 15 millones de euros. Eso sí, cuando les pides que inviertan en cantera te ponen pegas. Hubo una época en la que los chavales llegaban arriba y ahora pasa menos, eso quiere decir que no estamos trabajando bien."

“No podemos competir económicamente con nadie, pero si fallamos en la atención, la cercanía… entonces somos un puñetero desastre. Pueden irse porque les ofrezcan mejores cosas, pero no porque no estén a gusto.”

Sobre el mismo tema le hablaron acerca de Sergio Moreno y le dijeron si tiene posibilidades, a lo que dijo: "Si quiere jugar en el primer equipo me lo tiene que demostrar. Nunca voy a subir a un jugador por lo que alguien crea que puede llegar a ser. A los chicos se los marea. Aquí no se le regalará la entrada al primer equipo a nadie; quien la quiera, que se la gane. Muchos harán la pretemporada con nosotros y ahí tendrán la posibilidad."

Después hablaron sobre el estadio, a lo que dijo: "Es antiguo y con muchas limitaciones. Tal y como está la cosa, que te hagan un campo es complicado. Me da la sensación de que vamos a tener que ir tirando con el nuestro unos cuantos años más. Dentro de eso, se puede mejorar sin perder su esencia. Se le dan lavados de cara y ahí está la eterna pelea."

Añadió: "El Rayo quiere que lo arregle la Comunidad, la Comunidad que lo arregle el club… Y lo que nadie quiere es poner un duro. Hay que llegar a un acercamiento. Insto a los políticos a que nos echen una mano. Esto no es cuestión de un club, sino de un barrio. Vallecas es grande, podría ser una ciudad, y son muchos votos también... Cuanto más nos quieran y ayuden, más votantes tendrán."

Le preguntaron que cuántos le llamaron loco por coger al Rayo, y dijo: "De vez en cuando hay alguno que no me lo dice", entre risas. Añadió: "Nadie con el sentido común en la mano hubiera cogido mis dos últimos proyectos (Las Palmas y Rayo). Nadie se metía en esos charcos, entonces llegué yo y me metí en dos consecutivos. También estoy en una etapa de mi vida en la que estoy donde quiero estar."

Le hablaron sobre su carácter, ya que le decían que era un escollo para ir a un grande, y respondió diciendo: "Vivimos en un momento en que la gente dice lo que el resto quiere oír. Nadie quiere mojarse, y eso me parece una mediocridad. Nadie debe tener miedo a dar su opinión, siempre con respeto. Habrá gente a la que le guste mi claridad, otra la que no... Tampoco me importa. Mi carácter a veces me mete en líos y otras, me saca."

Jémez durante un partido | Fotografía: La Liga

Le sacaron el tema de que hizo un máster en México y de que la prensa allí es cañera, a lo que dijo: "Allí es más ácida, más punzante, más polémica. Otro igual hubiera capeado el temporal de otra manera, pero yo pensaba que la mejor forma era enfrentar, no ceder. Las ruedas de prensa eran divertidas."

Siguieron con el mismo tema de México, donde añadió: "Fue un año intenso, pero si me surgiera la oportunidad de volver, me encantaría. La gente de Cruz Azul nos trató muy bien, y deportivamente conseguimos el objetivo y el equipo jugó bien. México es un país duro, vives cosas que sólo ves por televisión."

Y terminó hablando sobre la relación con la afición tras ese comunicado de disgusto por su fichaje, y dijo: "Hoy en día las redes sociales, que algunos llaman "redes fecales", y no les falta razón, es fácil que una persona haga ruido y parezcan muchas. No todos los miembros de las peñas firmantes pensaban así. Cuando me dicen, "estamos molestos porque te marchaste", están en su derecho. He asumido que quizá no tomé la decisión más acertada, pero no asumo las mentiras. Un rayista de verdad no miente para desprestigiar a un entrenador, un jugador, un presidente..."

Y añadió: "Un rayista de verdad tiene valentía, coraje y nobleza, y en la mentira no hay nada de eso. Estamos aquí para ayudar y si ellos también quieren hacerlo, tienen las puertas abiertas, no tengo rencor a nadie. Bukaneros son nuestro mejor baluarte: dicen las cosas a la cara y siempre están ahí. Ese es el tipo de rayistas que necesitamos", finalizó.