Florentino Pérez: "No vamos a dejar que Ramos se vaya gratis"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acudió al programa El Transistor de Onda Cero, para tratar algunos temas relacionados con la actualidad blanca.

El último caso que asola la entidad merengue es el de Sergio Ramos, el capitán está pensando en salir del Real Madrid debido a una oferta del fútbol chino, a lo que el mandatario madridista dijo: "Se le ha dado una importancia que no tiene. No he estado reunido en casa de Sergio Ramos ni él ha venido a la mía. Decidieron verme en mi oficina y simplemente me dijeron que había una oferta muy buena de un club chino, pero que no podía pagar transfer. Yo le dije que eso no podía ser, pero que en cualquier caso ya hablaríamos con el club chino a ver cuál es para darle satisfacción a él, pero es imposible que el Real Madrid pueda dejar a su capitán, del cual estamos muy orgullosos, que se vaya gratis, porque además es un precedente terrible para los siguientes. Fue una reunión cordial y a la que yo no le daría más importancia."

Asimismo, Florentino habló sobre la marcha de Cristiano Ronaldo: "Yo creo que él tenía muy asumido que quería nuevos retos y aprovechó ese momento para decirlo. Cristiano Ronaldo nunca ha creado ningún problema en el Real Madrid en los nueve años que ha estado, ha sido ejemplar y le recordaré siempre como el mejor jugador que yo he fichado. No ha llegado ni un minuto tarde, ha sido ejemplar y tengo que decir que ha sido un profesional como la copa de un pino" y añadió: "Yo he tenido siempre una adoración perfecta con él y no he tenido nunca ningún problema ni de dinero. Para nosotros era siempre una satisfacción tenerle allí como el mejor jugador del equipo."

Hazard es otro de los futbolistas que se relaciona con el entorno blanco de cara a la próxima temporada: "Yo tengo mucho interés en que venga al Real Madrid, tengo la esperanza de que este año Hazard pueda jugar en el Madrid. Es uno de los grandes que quedan en el fútbol en el mundo. Pero también he dicho que el año pasado también lo queríamos, lo que pasa que ahora solo le queda un año y es más fácil."

En cambio, sobre el fichaje de Griezmann, el presidente del Real Madrid descartó que hubiese interés por el jugador francés.

Florentino hizo hincapié en no querer hablar sobre Mbappé y Neymar: "Con Zidane no he hablado ni de Mbappé ni de Neymar. Ni con Zidane ni con nadie. No queremos a ninguno y si algún día lo queremos, lo primero que haremos es hablar con él. Yo no quiero hablar de ningún jugador que esté en otro equipo porque si nos interesa, lo que vamos a hacer es hablar con los clubes porque yo después de tantos años que llevo aquí, tengo amigos prácticamente en todos los clubes", declaró.

El año pasado, el Real Madrid emitió un comunicado desmintiendo el interés del club por Kylian Mbappé y Neymar, a lo que Florentino contestó: "Al-Khelaïfi me dijo que allí salía todos los días que el Madrid estaba detrás de Neymar o Mbappé, y que por respeto a las dos instituciones, dijésemos que no estábamos detrás, y es lo que hicimos. Dije la verdad porque si algún día quisiéramos a algún jugador del PSG o de otro club, lo primero que haríamos es llamarlos."

Tras la destitución de Zidane al finalizar la pasada temporada, Florentino comenzó la búsqueda del entrenador que le sustituyera, y este fue Julen Lopetegui: "Lopetegui después del Mundial se podía ir y eso es lo que acordamos. Se quiso ir y además le pareció una buena oportunidad. Esto ha pasado a lo largo de la vida con los seleccionadores nacionales en España y fuera de España, y nadie ha creado ningún problema. Alguien debió de calentar al presidente de la Federación. Lopetegui dice que es más honesto decirlo antes de empezar para que lo sepa todo el mundo a que se entere en el camino y se puede malinterpretar. Hablé con el presidente de la Federación y le parecía muy bien. Esa tarde algo pasó y deciden cesarle. Yo ya no volví a hablar con Rubiales ni con la directora general", finalizó.