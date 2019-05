Sergio Ramos: "Me quedo en el Real Madrid, quiero retirarme aquí"

Sergio Ramos no se anda con rodeos. El capitán del Real Madrid siempre da la cara cuando vienen curvas y más si él se encuentra en mitad de ellas. China llamó a las puertas del camero ofreciéndole un contrato astronómico que muy pocos futbolistas serian capaces de rechazar. Tras una reunión con Florentino Pérez, ambas partes acordaron seguir juntos el nuevo camino que ya se está empezando a construir en el Real Madrid después de una de las peores temporadas de su historia.

Agradeció a la multitud de periodistas que acudieron a la comparecencia de prensa y se mostró abierto a responder con sinceridad para despejar todas las dudas: "Gracias por venir a la rueda de prensa. Después de todo el jaleo, esta es la mejor manera de acabar con cualquier tipo de debate. Me gustaría no tener prisa y contestar a todo el mundo, ya que es lo más adecuado para todos".

No tardó en reivindicar que quiere seguir en el Real Madrid la próxima temporada. Fue más allá incluso asumiendo que le gustaría retirarse en el conjunto blanco: "Quiero dejar muy claro mi futuro. Se ha especulado con muchas cosas y quizá el aficionado, con el que nunca he tenido ningún encontronazo, se merece una explicación. Quiero retirarme en el Real Madrid, soy madridista, y me gustaría retirarme por la puerta grande".

La información que se publicaba en los medios aseguraba que Sergio Ramos pidió irse gratis del Real Madrid. El sevillano dejó claro que de ninguna manera hubiera salido así y que su relación con Florentino Pérez es paternal: "Nunca hubiese dejado salir gratis a un jugador del Real Madrid. Florentino y yo tenemos una relación padre e hijo. Tenemos un cariño especial. Siempre ha cuidado muy bien al club y a sus jugadores".

La reunión en la que se acordó la continuidad del capitán tuvo lugar el pasado miércoles. Estuvo una semana fuera de España y cuando llegó medio mundo ya especulaba con su futuro en China: "No, yo no me quiero ir del Real Madrid. Mi ilusión es retirarme aquí, y el presidente sabe que le dije que nunca me iría. Estaría dispuesto a jugar gratis aquí. Todos los padres se pelean con sus hijos. Lo mejor fue reunirnos cara a cara y dejar a terceras personas. Me molesta que me vaya una semana de España y me encuentre este quilombo. No hablo de dinero, ni de contrato, esos son temas menores".

El dinero no es ni mucho menos lo más importante. De hecho, no tuvo prácticamente protagonismo en la reunión que mantuvieron Florentino Pérez y el futbolista. El motivo por el que Ramos no se encontraba del todo a gusto era por una falta de cariño que ya ha sido solucionada: "El tema económico no lo hemos tomado ni un solo minuto. Tenemos mucha confianza y cariño emocional. El presidente y la afición son dos pilares fundamentales. Había cosas que no me gustaban, que me habían dolido y que me generaban dudas. Lo hemos hablado y ya está solucionado".

Solo se iría del Real Madrid en el momento en el que la afición dejara de apoyarle. Es cierto que la relación con el presidente estaba deteriorada, pero se encargó de reivindicar que ya han solucionado esos "altibajos": "Está claro que la oferta de China ha sido real. Si mi afición no me quisiera, me lo habría planteado, pero yo me siento querido aquí. La relación no estaba como yo creía que tenía que estar y ya lo hemos solucionado. Era una propuesta que habíamos comentado en privado y se ha especulado mucho. En el Real Madrid me siento querido, y cuando hay algo que falla tengo esa confianza para hablar con el presidente. Ayer lo arreglamos todos. Queremos construir un buen año juntos después de una temporada horrible".

Está muy contento con el salario y cree que si un nuevo futbolista llega al Real Madrid y el club estima que tiene que cobrar más que él no pondría ninguna traba, sino todo lo contrario: "Hay muy pocos jugadores top. Yo estoy muy contento con mi salario. Es algo que realmente no me interesa, es totalmente secundario. Cada uno tiene lo que se merece. Si uno viene y tiene que ganar más yo me alegro. Ni me quería ir gratis ni pagando. Ya lo he dicho, jugaría gratis en el Real Madrid".

"Me enfada que se dude de mí"

El resto de compañeros siempre ha confiado en el capitán. Sabían que no se iría del conjunto merengue aún con toda la información que barajaba la prensa: "Soy el capitán del Real Madrid y me siento muy querido y respaldado por mis compañeros. La prensa maneja la información que le llega y muchos no han tenido ninguna duda de que yo iba a seguir aquí. Es normal que otros dudasen. El grupo me escribió con cariño y con reconocimiento después de tantos años".

Echaba de menos tener una buena relación con el presidente del Real Madrid. Alguno de los problemas en esa etapa de altibajos lo han podido provocar terceras personas: "Quizá ese haya sido uno de los errores en ciertos momentos. Echo de menos esa relación por parte de los dos y hablar por teléfono todos los días con el presidente. Cuando faltan esas cosas es normal que uno se plantee irse, pero de ahí a tomar la decisión de irme a otro club hay un mundo. Voy a seguir en el Real Madrid. Todos nos entretendremos con quién se va a fichar y con quién no, pero no con Sergio Ramos".

La eliminación ante el Ajax hizo mucho daño al vestuario. El equipo venía de ganar tres Champions consecutivas y caer así en el Bernabéu fue un golpe del que costó mucho recuperarse: "Venimos de una época gloriosa de títulos y el tema del Ajax fue un momento de muchísima tensión. Todos estamos con las pulsaciones hasta arriba. Eso fue una gota de agua que va llenando el vaso y cuando pasa esto hay que hablar y ya lo hicimos. Es como cuando llegas con tu novia y a tu padre no le gusta. Esa "patita" estaba floja, pero ya la hemos enderezado".

"Hazard vendría muy bien al Real Madrid"

El capitán también habló sobre cómo será el equipo la próxima temporada. Reconoció que tendrán que llegar nuevos jugadores y otros tendrán que salir para volver a recuperar ese hambre que necesita el club: "El nuevo Real Madrid tiene una pinta ilusionante. A mí me suena bien. Habrá gente que venga a reforzar y otros a los que les toque salir. Tenemos que recuperar ese hambre y la mía sigue intacta. Traer gente nueva supone contagiar al resto y eso será muy positivo. El fútbol son resultados y títulos".

PREGUNTA DE VAVEL: ¿Cree que en el Real Madrid hay una mayor exigencia y por eso cuando no se gana aquí se pasa peor que en otros lugares?: "Esa es la grandeza del Real Madrid. Hay jugadores que cuando han pasado por aquí se han quedado en la mitad. La repercusión que tiene el Real Madrid no pasa en otro club. Llevo muchos años aquí y esa exigencia te hace mejorar. Un partido del Madrid tiene mucha más exigencia que otro club. Esa repercusión te hace mejorar y cualquier debilidad te la intentan hundir. En el Madrid hay que tener un carrera casi perfecta".

Sergio Ramos se quiere retirar en el Real Madrid, pero no puede decir con certeza lo que pasará dentro de unos cuántos años. Hay muchos destinos, pero nunca jugaría contra un club que pueda enfrentarse al Madrid: "Siempre he sentido el cariño de China cuando hemos ido con el club. Nunca se sabe lo que te puede deparar el futuro. No sé si me quedaré de entrenador aquí, me iré a China o a Estados Unidos en un futuro. Es un abanico tan amplio que decirte algo sería mentir. Me quiero retirar por la puerta grande porque creo que lo merezco después de tantos años, así como sucede en la Premier o Serie A".

Florentino Pérez es el encargado de llevar el tema de los fichajes. Su tarea está en el césped, aunque si es cierto que a veces por su rol de capitán puede dar su opinión acerca de algunos futbolistas: "No me atribuyo el rol de los fichajes. El presidente no necesita el consejo de un jugador, aunque si es cierto que a veces se nos pregunta. No depende de mí. Son decisiones que corren de la mano de otros. Llevo mucho tiempo y soy capitán, pero no ficho a nadie, ni pongo entrenadores, para eso está cada persona en el club".