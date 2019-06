Mouriño: "La culpa de la mala temporada es mía"

Esta mañana Mouriño ha dado su tradicional desayuno informativo con los medios, donde ha empezado dando el pésame por el fallecimiento de los 5 jóvenes en el día de ayer y dando la enhorabuena al nuevo Presidente del Deportivo de La Coruña, ofreciendo su mano para poder seguir ofreciendo derbis de alta rivalidad pero sin percances, alabando también a Tino Fernández, Presidente saliente, con el que Mouriño guarda una muy buena relación.

El Presidente del Celta ha comenzando dando algunos datos sobre la gestión del último año, destacando las ventas y las compras (se recaudaron 26 y se gastaron 28) e indicando que en 4 años el coste de la plantilla pasó de 18 millones a 52. Se afianzó también Celta Media aumentando la producción audiovisual y se consagró el área de marketing, donde las campañas “Afouteza”, “Nada é casualidade” o “A nosa Reconquista” consiguieron un gran éxito. La app oficial, que salió a la luz hace escasos meses, ha tenido 7000 descargas.

La cantera celeste sigue dando sus frutos

Salientaba Mouriño que, menos en sub20, en todas las categorías hay jugadores del Celta seleccionados. Destacaba también que ningún jugador que haya marchado con 13-14 años ha triunfado fuera de la entidad olívica, como un aviso a los padres para que no hagan caso a cantos de sirena de otros clubes y apuesten por la continuidad en el club vigués. Se lamentaba también de que hay clubes, españoles y extranjeros, precisamente haciendo estos cantos para convencer a los padres.

Hay varias novedades en el sempiterno tema del estadio. Mouriño responde a Caballero, que recordemos que le avisaba de que iba a tener que recolocar a los socios, indicando que desde el Celta no saben ni cuando ni como van a empezar esa remodelación de Marcador, por lo que no saben en que fechas los socios van a tener que ir a buscar sus carnés para cambiar de grada. Avisa también que se van a recolocar por asientos sueltos, no se va a poder hacer por peñas ni por grupos

Entre las cosas de las que se queja el máximo mandatario celtiña, por los rumores que le llegan no se va a poder circunvalar el estadio por dentro, si no que las gradas van a estar separadas unas de otra y para ir de Tribuna a Río habría que salir del estadio.

No han renunciado a un estadio en propiedad ya que los ingresos necesarios para poder equipararse al resto de equipos lo necesitan sí o sí con un área comercial que parece que Balaídos no va a poder brindarle. Ha indicado también que ha solicitado una auditoría externa para comprobar el nivel de Balaídos y poder actuar en consecuencia y que no descarta jugar fuera de Balaídos.

Mouriño asume responsabilidades

Tras reconocer y asumir su responsabilidad por la nefasta temporada del club celeste, afirmando que él es el máximo responsable de lo que ha acontecido, indica que él creía que habían hecho un buen equipo, pero se ha visto que no estaba compensado, ficharon a jugadores muy talentosos pero con poca fuerza y poco trabajo, es decir, que “no podían subir y bajar continuamente y no metían la pierna”.

Aquí también le da un palo a los jugadores, porque pese a reconocer que lleva 13 años en esto y pocas cosas le sorprenden, ha habido jugadores que a dos días del cierre de mercado de invierno indicaban que mañana traerían una oferta y se marcharían. Estas declaraciones nos hace retrotraernos a las declaraciones de Mallo tras el partido contra el Sevilla, donde cargaba también contra los representantes y la rumorología. Afirma Mouriño que los jugadores suelen ser egoístas y piensan antes en ellos que en el bien del Club.

Una vez reconocido el fiasco de temporada, saca pecho en lo referente a estabilidad financiera y deportiva, ya que sólo 7 clubes más lograron permanecer estos 8 años en Primera División junto al Celta, y el Celta tiene el presupuesto más bajo de este grupo.

Aprovechó la ocasión para dar un aviso a navegantes y afirmar que temporadas malas va a haber, que obviamente esperan que sean las menos, pero que la gente no se piense que quedar en Primera es un paseo, salientando también a la afición por su apoyo incondicional cuando se comprobó que venían mal dadas.

La campaña de abonados será continuista

Una vez que se consumó la permanencia, muchos aficionados pedían que el Celta devolviera el gesto con una campaña de abonados con precios populares. Parece que no será el caso. Mouriño defiende que es una de las más baratas de LaLiga y que, una vez restado el IVA, el Celta obtiene una media de 203 euros, por lo que pide un sacrificio al aficionado ya que se necesita obtener réditos de cualquier sitio. En este caso la balanza está desequilabrada, ya que parece que el socio siempre da más, con estos precios y haciendo las quedadas, de lo que recibe del Club año a año. De todos modos, el 4 o 5 de junio se dará a conocer oficialmente la Campaña para la temporada 2019-2020.

Mouriño durante la Rueda de Prensa de esta mañana FUENTE: @RCCELTA

Maxi será el tema candente del verano. Reconocía en este caso dos cosas, que habían intentado renovar a Maxi pero ni él ni su hermano estaban, o parecían, interesados, y que sólo tenían la oferta de la Premier desde invierno, negando cualquier oferta del Barcelona por él. A todas luces Maxi no estará el año que viene en Vigo.

El 6 de julio están llamados a filas los jugadores del Celta, indicando que pasarán unos días en A Madroa y luego irán A Toxa. La pretemporada constará de 6 partidos, dos de ellos en Alemania o Inglaterra, y se está intentando cerrar uno contra un equipo de Europa League o Champions. El Quinocho será el 10 de agosto.

Sergio y Cabral serán los que decidan

El Presidente tuvo palabras efusivas hacia ambos jugadores, indicando que aunque Cabral no era canterano es uno de los jugadores extranjeros que más partidos han jugado en el Celta, no en vano lleva 7 temporadas en Vigo; y que Sergio era un símbolo del Club.

Sobre Sergio ha indicado que tiene un año más de contrato y que dependerá de él seguir o no, si encuentra un equipo que le ofrece más de este año se congratularán por él y en caso contrario estarán encantados de mantenerle en plantilla. Ha indicado también que, una vez se retire, seguramente tendrá sitio en el staff técnico con Oubiña y Bermejo. Sobre Cabral ha indicado que no era la primera opción, pero que si no encontraban otra sí lo renovarían. Ha indicado al mismo tiempo que, si se marchara, le harían un homenaje por los servicios prestados.

El extraño caso de Lucas Olaza

La relación contractual de Olaza tiene miga. El Celta puede ficharlo este año siempre que a 30 de junio Boca no lo haya reclamado. Si Boca lo reclama, el Celta puede ficharlo el año que viene. Es decir, Boca Juniors tiene preferencia de compra este año y el Celta el año que viene.

Olaza durante el último partido de la Temporada FUENTE: @RCCELTA

Indicaba anteriormente Mouriño que el Celta no llegó a cumplir su meta deportiva por varios motivos, y una vez que le preguntan por Emre y Pione deja claro que, uno de esos motivos, eran ellos dos. Se esperaba una dupla de ataque con desborde y potencia, sobre todo porque Pione ya lo había demostrado estos dos últimos años, pero ninguno llegó a cumplir los objetivos fijados. Confirmó que sabían de los problemas de actitud de Emre, pero confiaban en el vestuario para reconducirlo, algo que no surtió el efecto deseado, reseñando de todos modos que Emre ha mejorado con Escribá.

Son dos jugadores a los que, de todas formas, no se les buscará salida a no ser que traigan una oferta interesante. Se les considera recuperables.

Marian Mouriño no tendrá puesto en el Celta

Tras los rumores que indicaban que Marian, hija del Presidente, podría incluso relevarle en la Presidencia, Mouriño indicó que su hija volvía a Vigo por motivos personales ajenos al Club, y que trabajaría para GES, no para el Celta. Recordó que, en caso de que el faltara, su candidato es Antonio Chaves, no alguien de su familia.

El equipo femenino tendrá que esperar

Tras ser preguntando por el equipo femenino del Celta, el máximo mandatario del club vigués afirma que en este momento es inviable por problemas de espacio. Ha reconocido contactos con Vero Boquete, quizá el máximo referente en el fútbol femenino español y capitana de la Selección, pero ha indicado que, ahora mismo, unos entran a cambiarse mientras los otros terminan de ducharse y que esto con las chicas no se puede hacer, por lo que de momento la idea queda en el aire. Ha indicado, eso sí, que también estudiaban la posibilidad de hacer un convenio con algún equipo de fútbol femenino de la ciudad.

Tras ser preguntado si le favorecían que la alcadesa de Mos, Nidia Arévalo, fuera reelegida, el Presidente ha indicado que, obviamente sí. Espera poder estar entrenando el próximo enero una vez superada toda la burocracia y ha indicado, de paso, que echa de menos el apoyo que tienen equipos como la Real, donde le hacen un campo y en 10 años se lo dan. Indica también que se habla “a la ligera del Centro Comercial”, facilitando números como los 40 millones de euros que costaría la carretera y que tiene que pagar el Celta. Indica que el Real Madrid, el Espanyol, el Athletic de Bilbao o la Real Sociedad tienen áreas comerciales en su estadio, lo que es un plus para sus finanzas.

Se espera que Gabriel Fernández llegue a tiempo

Ha indicado que, tras consultar con asesores uruguayos, lo más probable es que esté en fecha en Vigo ya que, aunque salga desfavorable, es un accidente involuntario y no debería acarrear pena de cárcel.

El Celta B, un fracaso provocado por un reacción en cadena

El problema de tener plantillas largas es que no das oportunidad al que viene de abajo. El problema de tener plantillas cortas es que si tienes una necesidad, vas a dejar cojo al equipo de abajo. Con esto resume, a grosso modo, Mouriño el problema con la cantera. Eckert se subió al primer equipo en muchos momentos y Apeh estaba lesionado, por lo que el Celta B jugó gran parte de la temporada sin delantero centro. Y cuando el juvenil estaba disputando el torneo contra el Numancia, se vio que casi todos los jugadores estaban con el Celta B.

Palito a la prensa por los rumores

No dejó pasar la oportunidad para darle un pequeño tirón de orejas a la prensa, ya que en plena lucha por la permanencia estaban publicando rumores, sin ningún tipo de base en palabras de Mouriño, que podrían hacer daño al equipo. De hecho, a Escribá se le indicó que se contaba con el tras finalizar el partido con el Rayo, y todavía siguió la prensa soltando rumores hasta su confirmación oficial.

Escribá firma 1+1

El técnico celeste firma por 2 temporadas, una con opción a otra si cumple objetivos.

Tema Portu

Ha indicado que depende del jugador, que se está debatiendo entre San Sebastián y Vigo.

Altas: Iago es irremplazable y Boufal no es la primera opción

Cuando le preguntaron por las altas, ha indicado que si traen a un jugador top, uno del filial le puede sustituir, pero si traen a uno “no tan bueno” quizá tengan que traer a otro de su nivel para tener el puesto cubierto. La plantilla quiere que sea entre 21 y 23 jugadores, lo más corta posible.

Sobre Iago Aspas, ha indicado que es un jugador irreemplazable, al igual que lo fueran Mostovoi o Mazinho, pero que para él es el mejor de la historia del Club. Al tener a Iago, incluso la cantera se fortalece ya que se ve que un chico de la casa puede ascender en el Celta y debutar en Primera, por esos motivos el portero de la sub19 española viene al Celta aunque quizá el Celta juvenil le quede pequeño.

Aspas celebrando en Balaídos FUENTE: @RCCELTA

Boufal indica que es una opción interesante, pero que están buscando en el mercado.

Caso David de la Iglesia

Tras las declaraciones del nuevo Presidente del eterno rival, donde decía que iba a llamar a la madre del cadete para que recalara en la cantera del Deportivo y no la del Celta, Mouriño se ha limitado a decir que ellos han hablado con el Club al que pertenece el jugador, el Calasanz, y que no pertenece al Deportivo, por lo que espera que acabe viniendo. Por un tema similar se rompió relaciones con el Barcelona, ya que ellos, a diferencia del Celta, no hablaron con el Club y directamente hablaron con el jugador, lo que no sentó nada bien en Príncipe.

Y esto es lo más destacado de la rueda de prensa, de casi dos horas, del Presidente del Celta. Destacable la ligera autocrítica, la afirmación de que es va a construir una plantilla más equilibrada y que la Campaña de Abonados será parecida a la de años anteriores.