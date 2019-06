Santi Cazorla: "Mi recompensa es volver a la selección"

España marcha primera del grupo F con seis puntos tras dos victorias al hilo en la clasificación europea. Santi Cazorla fue convocado tras cuatro años de ausencia, el experimentado volante habló con miras hacia el encuentro de este viernes ante Islas Feroe a domicilio: “Esta última convocatoria fue inesperada, después de lo que he pasado y a la edad que tengo. La selección está capacitada para conseguir cosas. No hay que pensar en el pasado ni meter presión. Hay grandísimos jugadores y técnicos para conseguir grandes éxitos para este país. Ha habido momentos en el que pensé tirar la toalla, pero esto era una carrera de fondo, lo he podido conseguir con ayuda de mi gente y ahora intento disfrutar cada detalle”.

Valoración sobre su nueva oportunidad

Suecia será el otro escollo a superar en el Estadio Santiago Bernabéu, Santi Cazorla se mostró muy ilusionado por su inesperado regreso a 'La Roja': “Siempre he creído en poder recuperarme. La gente que trabaja a mi lado me lo hizo ver así. Hay que afrontar las cosas con optimismo y he sacado cosas positivas de todo mi calvario”. España anhela concluir invicta la temporada 2018/2019 y apostará por su mejor oncena en esta nueva jornada doble. A un año para la máxima justa continental, veinte selecciones clasificarán directamente a la fase final y las cuatro plazas restantes se definirán vía repescas en marzo de 2020.

El jugador del Villarreal no se guarda nada y desde su experiencia buscará aportar al crecimiento del grupo, la Eurocopa es la principal prioridad: “La adaptación a la dinámica es fácil, he compartido vestuario con muchos jugadores. Creo que nunca es bueno comparar equipos, estamos ilusionados con esta nueva etapa y ojalá se consigan cosas en el futuro”. Los dirigidos por Luis Enrique no tendrán margen de error y en pleno proceso de renovación seguirán apostando por grandes objetivos.