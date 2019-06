Diego Martínez: "Es tan bonito lo que estamos viviendo, que no quiero que llegue mañana o pasado"

Tras varios días de fiesta después de conseguir el ascenso a Primera, el Granada regresó hoy a los entrenamientos para afrontar el último partido de liga ante el Alcorcón. Un partido en el que los dos equipos ya no se juegan nada, ya que los rojiblancos ya están matemáticamente ascendidos, y el club madrileño se encuentra en mitad de tabla. Este hecho abre una puerta para los menos habituales. Diego Martínez admite que "la gente está ilusionada". "Vamos a intentar que todos tengan minutos. Aquí todos son importantes, hasta aquellos que no han jugado, han tenido un papel importante dentro del vestuario". Según el míster, "es el mejor partido para afrontarlo. Es el partido soñado. Venimos de una emotividad desbordante. Conseguir el ascenso directo a falta de una jornada es algo impresionante. Me quedo con las caras de los que nos acompañaron en el autobús. Esto tiene que ver con la identificación y la conexión que contagia el equipo. Esa es la grana victoria de este equipo".

Ídolo del granadinismo, el técnico rojiblanco agradece las desbordantes muestras de cariño que le han llegado en estos días: "Sólo me quedo con la conexión con todos. La ilusión y la emoción por un equipo es mucho más importante que un ascenso: "El ver la plaza del ayuntamiento llena, cada vez que pase por allí, me voy a acordar siempre. Este equipo ha sido un equipo en todos los sentidos. Quedarte con un solo momento es difícil. Hasta el día en que perdimos contra el Sporting o empatamos contra el Cádiz, me sentí orgulloso de estos jugadores. En el futuro me quedaré con el día a día en el equipo. No tengo el futuro en la cabeza ahora mismo. Esas dudas también las podíamos tener hace un año, que era peor. Los valores que nos han traído hasta aquí son los que tenemos que impulsar. Es un momento de analizar el proceso que nos ha traído hasta aquí. La esencia, debe ser la misma. Es tan bonito lo que estamos viviendo, que no quiero que llegue el día de mañana o pasado".

Enfrente, el Alcorcón

El conjunto alfarero empezó la temporada erigiéndose como un claro candidato al ascenso. Los de Cristóbal Parralo llegaron incluso a ser líderes de La Liga 123, pero poco a poco se fueron desinflando. Ahora mismo ocupan el decimocuarto lugar en la tabla. "Queremos contar con todo el grandinismo. Nuestra arma más importante será la emotividad. Tenemos muchas ganas de brindarle la victoria a la afición. Este tramo final de temporada del equipo, comparado con otros, es muy bueno. Todavía tenemos que sentarnos y asentar un poco las emociones. Se ha conseguido que la afición esté orgullosa del equipo a pesar del resultado", concluye el gallego.