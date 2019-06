Antonio Iriondo deja de ser entrenador del Rayo Majadahonda

El Rayo Majadahonda, al igual que el Rayo Vallecano, finalizó la temporada de la peor manera posible. Los majariegos, como los de Vallecas, descenderán de categoría, a 2ªB y Segunda División, respectivamente. Antonio Iriondo, el que fuera entrenador del conjunto franjirrojo y de su filial entre 2002 y 2004, después de siete años en el cargo (2012-2019), ha decidido dimitir como técnico rayista, aunque no descarta continuar de alguna manera vinculado a la entidad, como afirmó para los micrófonos de Onda Madrid.

Iriondo dimite como entrenador del Rayo Majadahonda

Se mostró satisfecho con el trabajo realizado, y con la sensación de haberse quitado un peso de encima: "Me siento muy bien. Me he quitado un peso de encima. He preguntado al corazón, que nunca se equivoca, y he decidido dejarlo. Han sido siete años, en esta segunda etapa, muy intensos y bonitos. He sido tremendamente feliz desde el primer día hasta el último, pero todo en la vida tiene un ciclo y considero que se ha cubierto", aseguró tras hacerse oficial su dimisión.

Pero Iriondo no puede dejar de lado su faceta más ambiciosa, ansioso por emprender nuevas aventuras, dentro o lejos del club majariego: "Lo que uno necesita es descansar y nuevos retos, que pueden ser en cualquier sitio o pueden ser en tu propio club, no tengo la más remota idea. En estos momentos necesito descansar, no podía seguir."

Iriondo durante un partido | Fotografía: La Liga

En cuanto a no poder lograr finalmente la permanencia del Rayo Majadahonda en el fútbol profesional, alega el haber estado tan cerca de conseguirlo, haciendo alusión a que si las cosas no se consiguen, es por algo: "Hemos estado a ocho o diez minutos de conseguir nuestro objetivo, pero cuando no se consigue es por algo, hay quien lo llama suerte. Soy el principal responsable de la parte que me toca. A lo mejor este año ha sido una temporada de aprendizaje", finalizó el ex técnico franjirrojo.