El Celta descubre su Campaña de Abonados 19/20

El pasado 12 de junio salió a la luz la nueva Campaña de Abonados del Celta con el nombre “Isto vai de corazón” y, como prometió Mouriño en su rueda de prensa, ésta es bastante continuista con lo visto hasta la fecha. Se podrán empezar a tramitar los abonos a partir del 20 de junio.

Precios para la temporada 2019/2020 FUENTE: Real Club Celta

A grandes rasgos, se congelan los precios del año pasado (que van desde los 693€ en Tribuna Alta a los 250€ en la Bancada Seareiros) y se quita el descuento por asistencia (ya que eso era un rasgo de la Campaña de hace dos años, no la del año pasado y por lo tanto en este ya se sabía que no se aplicaría), lo que ha encendido los ánimos de muchos celtistas que veían en ese descuento una forma de premiar la fidelidad a los que van siempre o casi siempre. Un detalle muy importante también es la garantización de asientos, esto es, el Celta sólo mantendrá los asientos de los socios si estos renuevan antes del 19 de julio, si no los liberarán para poder poder mover a la gente de Marcador cuando empiecen las obras. Esto indica también que las nuevas altas no conseguirán el carnet in situ, si no que tendrán que pagar 50€ (que se descontarán en el pago final) por entrar en la lista de espera y, una vez se sepa el aforo existente, se le irá comunicando si tienen plaza o no. Tienen hasta el día 19 también para reservar y en caso de que no se llenara el cupo se volvería a abrir una nueva tanda de plazas de altas, pero esta vez sin los beneficios de la primera (exención de la cuota de alta, 5% de descuento o 10% de accionista o familia).

El Celtismo ha explotado por una Campaña que no es de su agrado. Consideran que, después de la comunión conseguida con el equipo, con los recibimientos, con el ánimo desde la grada… el Club iba a tener a bien realizar un esfuerzo con ellos y bajar el precio de los abonos, pero a lo máximo que se ha llegado es a una congelación de los precios del año pasado.

Parte de la afición del Celta no se ha tomado nada bien la Campaña FUENTE: Twitter

El Levante, con un presupuesto similar al Celta, este año va a regalar el abono a 14600 aficionados por haber ido a los 19 partidos de Liga. Y ,aunque seguramente este sea el último año de este campaña, choca frontalmente con lo que indicaba Mouriño sobre que les era imposible hacer un sacrificio por los aficionados ya que cada euro cuenta, haciendo que el sacrificio lo hagan los aficionados solamente.

El Celta el año pasado tuvo 21705 socios, si hacemos caso a las palabras de Mouriño indicando que, de media, el Celta se quedaba con 200€ por socio, nos da un resultado total de 4.341.000‬. Sobre un presupuesto de 72 millones alcanza un 6%. Es decir, del presupuesto total del Celta el abonado apenas alcanza un 6%… viendo como ha ido esta temporada, la respuesta del público y las molestias que va a suponer tener una grada en construcción considero que el Celta podría rebajar esas pretensiones. De momento, el celtismo ha hablado y no está contento, veremos si el Club le hace caso o, como viene siendo habitual, se acuerda de él si vienen mal dadas.