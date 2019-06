Cifu: "Mi renovación está encaminada"

Este pasado sábado se disputó la vuelta de la semifinal del playoff por la lucha del ascenso a la máxima categoría del fútbol español. El Málaga no supo encontrar la manera de anotar los dos goles que necesitaba para poder remontar la eliminatoria, y finalmente un gol de Bergantiños marcó el 0-1 que sentenció el encuentro y dictaminó sentencia para un Málaga que volverá a jugar una temporada más en Segunda División.

Cifu: "Creo que me vais a ver el año que viene por La Rosaleda"

El lateral malaguista fue uno de los jugadores que pasó por la zona mixta de La Rosaleda para dar sus declaraciones tras el choque ante el Dépor. Cifu ha cuajado una gran temporada y ha sido muy arropado por la afición, la cual le ha devuelto su esfuerzo en forma de ovaciones y aplausos durante todo el curso. Con la temporada finiquitada, el granadino fue preguntado por su continuidad en el club, cosa a la que no dudó en dar respuesta: "Creo que sí me vais a ver el año que viene por La Rosaleda. Está la cosa encaminada, quiero continuar, me siento querido y especial aquí. También me siento en deuda, quiero lograr el objetivo del ascenso con el equipo. El club está en la misma sintonía que yo y seguro que pronto podremos decir que continúo más tiempo aquí".

“Nos vamos con la cabeza alta del grupo que tenemos, de hasta donde hemos llegado y de la afición que nos ha apoyado durante todo el año y hasta hoy. Nos sentimos tristes por ello y orgullosos de todo eso”, dijo respecto al partido y la eliminación.

El lateral quiso hacer una valoración de la temporada en clave malaguista y personal: “Ha sido un buen año, aunque obviamente el objetivo era volver a Primera. El equipo lo ha intentado durante todo el año, hemos estado peleado por hacerlo posible hasta hoy. Sin haber llegado a lograr el objetivo, creo que nos podemos ir con la conciencia tranquila de que hemos hecho un año, dentro de lo que cabe, bueno, pero no excelente como nos exigíamos. A nivel personal, me voy contento por poderme haber encontrado con la afición y haber disfrutado de La Rosaleda".

Adrián: "No he vivido algo así nunca"

Otro cuestionado fue Adrián González, tanto a pie de campo ante las televisiones como en la zona mixta del estadio situado en Martiricos. El capitán fue uno de a los que más afectado se les vio tras el encuentro, derramando alguna que otra lágrima. Sobre la eliminación dijo: “Un día duro para todos: la plantilla, el club, la afición… La sensación es que se nos va la temporada en los últimos quince minutos de la segunda parte de Coruña. El equipo ha hecho una buena temporada regular, es un campeonato largo y muy igualado. Van a ser unos días duros”. Además, afirmó que lo vivido tras el pitido final, con una afición volcada con su equipo pese a la eliminación, no lo ha llegado a vivir nunca como futbolista: "No he vivido algo así nunca. Me duele mucho por la gente, cómo se han volcado en los momentos difíciles. Tardaremos días en poder superarlo".

El gol de Bergantiños que sentenciaba la semifinal estuvo marcado por un error de Munir, algo que aprovechó Adrián para darle ánimos y reconocer todo lo que ha hecho por el equipo durante la temporada: "Tenemos que darle las gracias a Munir porque ha hecho una gran temporada. No ha estado con su selección por estar con nosotros. Durante la liga nos ha salvado en muchos partidos, nos ha dado muchos puntos y sería injusto echarle la culpa de lo que ha pasado".

Para finalizar, el capitán blanquiazul afirmó a los micrófonos de los medios que, al igual que Cifu, seguirá en Málaga la próxima temporada: "Tengo contrato, renové este año y salvo que alguien diga lo contrario o cualquier otra cosa, estaré aquí".