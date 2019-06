Fede San Emeterio: "Quiero demostrar y hacerme un hueco en el qeueipo" 

El Real Valladolid ha presentado a Fede San Emeterio. Los derechos federativos del futbolista son propiedad del club desde el año pasado, pero la pasada temporada estuvo cedido en el Granada, equipo con el que consiguió ascender a Primera División, realizando una gran temporada en el club andaluz.

El centrocampista afirmó que su llegada no supone algo nuevo, lo tenía asumido hace tiempo: "Tenía claro que estaba cedido y tenía que volver aquí. No te voy a negar que la temporada pasada fue muy buena, pero ya estoy pensando en el Valladolid. Aunque estuviera en Granada miraba de reojo aquí, seguía la clasificación y los partidos cuando no coincidían con los míos. Al final se consiguió el objetivo y la temporada fue muy buena. Ahora me toca intentar hacerme un hueco aquí, como me lo hice en Granada. Tengo ganas de demostrar para poder hacerme un hueco en la plantilla".

Fede San Emeterio dio su visión sobre el Valladolid, y la exigencia que supone estar en Primera Divisón en el Valladolid: "La gente, viendo y leyendo un poco de la temporada pasada, se crean diferentes expectativas. Soy consciente de lo que puedo dar, de lo que hice el año pasado y tengo que seguir igual, con mi trabajo como he hecho siempre. A darlo todo para hacer un año muy bueno aquí".

Sobre su posición en el campo y la idea de Sergio aseguró: " Yo juego para el equipo. Dejando aparte de la individualidad, lo pongo todo al servicio del colectivo. Soy un mediocentro de más corte defensivo, de estar pendiente de las segundas jugadas. rechaces y robar balones. En ataque me gusta venir a recibir, intentar sacarlo jugado y hacerlo fácil en general. No he tenido la oportunidad de hablar con el míster. Quedan algunos días para que empiece la pretemporada. Habrá tiempo seguro. Seguí un poco al equipo el año pasado y ha formado un grupo muy sólido, creo que esa es su principal virtud".

Miguel Ángel Gómez habló sobre los fichajes y las posibles salidas y su continuidad en el club: "Apostar por Fede es una apuesta ganadora. El objetivo es renovar a Calero y subirle a 25 millones la cláusula. Es lo que creemos que vale. No tenemos prisa por hacer fichajes para contentar a nadie. Para la fecha de inicio de pretemporada creo que ya habrá cosas. Se me ofreció la renovación, pero no es mi estilo aprovechar determinadas circunstancias para sacar provecho. Ronaldo es la razón principal de que siga en Valladolid". David Espinar se refirió al tema de la Operación Oikos y los fichajes: "Hay contratos que se han parado por la Operación Oikos. Parado quiere decir que se retoman".