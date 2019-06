Torres: "Ya no disfrutaba como antes, y por eso lo más honesto es dejarlo"

Como ya se hizo público hace unos días, Fernando Torres ha anunciado su retirada definitiva de los terrenos de juego. Para explicar los motivos que le han llevado a ello, el de Fuenlabrada ofreció durante la madrugada del sábado al domingo una rueda de prensa ante los medios en Japón.

El acto de despedida, que duró más de una hora, comenzó con la proyección de un vídeo con algunos de los mejores momentos de una carrera espectacular de Torres. Tras ello, quiso agradecer la presencia de todos los medios allí presentes. Además, comentó: "Mi último partido será el próximo 23 de agosto en Tosu, en un partido ante el Vissel Kobe de mis amigos Iniesta y Villa, un duelo que nunca había imaginado. Creo que es un momento icónico, el momento perfecto", añadió Torres.

En cuanto a los motivos de su retirada, el delantero dejó claro que no tiene nada que ver la situación por la que atraviesa su equipo en la clasificación: "Si fuéramos primeros, hubiese sido igual." Su decisión, según comenta, se debe más a un motivo puramente físico y mental: "He escuchado a mi cuerpo. Ya no estaba disfrutando como antes, y por eso creo que lo más honesto es dejarlo ahora. Quiero abandonar el fútbol con la conciencia limpia", añadió.

Tras haber vivido una trayectoria llena de éxitos y que ha conllevado una gran reconocimiento por parte de todo el mundo del fútbol, Fernando Torres admite sentirse: "Muy orgulloso por todo lo que he vivido, por todos los equipos donde he jugado, y por todos esos grandes rivales a los que me he enfrentado." Además, declaró que ha tenido la suerte de jugar: "En algunos de los mejores equipos del mundo, y poder ganar algunos de los trofeos más importantes, por eso me siento afortunado", aunque también reconoce haber vivido: "Momentos duros, pero siempre estuve bien rodeado. He tenido mucha gente a mi alrededor que me ha ayudado y ellos seguirán conmigo en el futuro donde me esperan grandes retos", reconoció el futbolista.

Precisamente sobre su futuro, Torres admitió que le gustaría volver para ayudar a su club de corazón, el Atlético de Madrid, aunque es algo que se marca a un plazo medio después de formarse para ello: "Todo el mundo espera que vuelva al Atlético. El Atleti es mi vida y a lo mejor sucede en el futuro. Necesito formarme, necesito estudiar. No quiero volver para ser una cara, si vuelvo es para ayudar al Atleti a ser mejor."

En lo que se refiere a su actual equipo, Torres confía en la salvación. Además, espera poder ayudar en los partidos que le quedan en activo: "Espero poder jugar lo más posible y hacer muchos goles en los partidos que me quedan. El año pasado hice goles importantes para la permanencia, y esta campaña quiero ayudar y jugar todo lo posible. Valoramos la experiencia de la temporada anterior cuando entendimos que el equipo es la fuerza. El año pasado me pidieron ser capitán, este año no, pero lo que tenemos que hacer es pensar como equipo y lo podemos lograr", comentó 'el Niño', que valora como positiva la experiencia vivida en Japón, un lugar del que destaca el calor que ofrece el aficionado a los jugadores.

De esta forma terminaba el acto de despedida de un Fernando Torres visiblemente emocionado. Una leyenda del fútbol español que con su gol ante Alemania inició la etapa más dorada de la historia y que no volverá a pisar el césped. Bajo la sombra de esa leyenda deja un palmarés envidiable con una Champions League, una FA Cup y una Europa League en lo que respecta a clubes y dos Eurocopas y un Mundial, todos ellos con una participación fundamental.