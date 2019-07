Luis de la Fuente: "Me duele ver que estos chicos tengan que salir fuera de España"

48 horas después de proclamarse campeón de Europa sub-21, Luis de la Fuente concedió una entrevista al diario Marca en la que habló y repasó todo lo acontecido en el torneo que le ha dado un giro a su vida.

“Todavía no, necesitamos más tiempo. Estamos más tranquilos, pero asimilar todo llevará más tiempo. Hemos hecho algo muy importante, muy bonito y cuando transcurran los días seremos conscientes de lo que hemos conseguido”, afirmó el seleccionador sobre si habían asimilado lo que había logrado tanto él como sus chicos.

La Selección Española sub-21 comenzó el europeo perdiendo ante Italia, lo que hizo saltar todas las alarmas, ya que era una de las grandes favoritas. Pero tras ello, el grupo fue superando todo. Para el técnico, el equipo pasó por todas las etapas: “Es que hay tiempo para todo en un Europeo. Es difícil arrasar en todos los partidos cuando hay tanta igualdad, es cierto que le ha dado un toque más épico el hecho de empezar el torneo perdiendo, pero de qué manera perdimos. Nos sentimos perjudicados, trabajando en inferioridad de condiciones. Pero salimos fortalecidos, como si nos hubieran quitado algo. En las jornadas siguientes fuimos creciendo, porque este equipo es aguerrido. Dijimos que íbamos a hacer algo importante”.

Un cambio de chip

España cayó ante Italia y se complicó la clasificación. Necesitaban cinco goles ante Polonia y lo hicieron.

“Dependíamos de nosotros. Hay tanta igualdad que el que no lo viera no conocía el potencial de las selecciones. No es normal que Italia pierda un partido ante 28.000 aficionados volcados, pero es cierto que cuando vimos el resultado no nos sorprendió. Nos metió de lleno en el Europeo y entonces ya sabíamos que íbamos a llegar a semifinales. Estábamos convencidos de meter los goles que hicieran falta”, recordó.

Solo fueron cinco, pero por el juego parecía que los goles aumentarían, protagonizando una auténtica goleada. Algo en lo que el seleccionador también se mostró muy de acuerdo.

“En la primera media hora pudimos meter cuatro goles más de los que metimos, pero es que el equipo era muy ambicioso y estaba convencido de que se iba a conseguir. No tuve dudas, vi al equipo con seguridad y confianza”, reconoce.

La polémica del campeonato vino por la ausencia de Rodrigo y Asensio. Se llegó a hablar de que ambos se ‘borraron’ por lo que Luis tuvo que llamar a Marc Roca y Dani Olmo.

“Las circunstancias son las que son. Cuando un entrenador hace una planificación sabes que se pueden caer jugadores por algún contratiempo. Con Marco y Rodri habíamos hablado muchas veces y la idea era otra, pero sí que es cierto que eran otros tiempos. Cuando empiezan a plantear dudas es cuando su situación cambia, pero lo respeto. Cuando una persona es valiente y honesta, no queda otra. Si me dicen, 'mira Luis, estoy pasando un momento en el que no estoy centrado' prefiero que me diga eso a otra cosa”, comentó el asturiano.

Las nuevas ‘estrellas’

Si para algo ha servido la Eurocopa es para conocer a nuevos futbolistas que no eran muy conocidos en España. Nombres que han alcanzado una notoriedad que no tenían y que ahora tienen más oportunidades.

“Captamos jugadores que ya están formados pero sí que les damos el toque definitivo porque no les vale con el rendimiento de sus clubes para ser internacionales, es totalmente diferente. Aquí tienen que venir con la excelencia, las medias tintas te dejan fuera, no tienes el nivel. Hay futbolistas capaces de dar ese nivel y ante un compromiso de máxima exigencia lo dan, es cuando el futbolista crece”, sentenciaba De La Fuente.

¿Quién tiene que apostar por ellos? Luis lo tiene claro: “La apuesta tiene que ser de los clubes. Me duele ver que estos chicos tengan que salir a jugar fuera de España, no entiendo que no haya clubes en España que apuesten por futbolistas de este talento. Es política de los clubes y la respeto”.

Uno de esos desconocidos ha sido Dani Olmo. El futbolista no tiene protagonismo en España ya que se fue muy joven a Croacia. Un hecho que sorprendió a todos, hasta al propio seleccionador. Un jugador que ha sido una gran sorpresa pero no para De La Fuente quien dice de él que sabía que su rendimiento era bueno.

Sobre si sale reforzado o no, Luis lo tiene claro: “Me veo igual, soy muy normal, sé dónde estoy, dónde quiero estar y estoy dónde quiero estar. Disfruto de mi trabajo, con un equipo al que gracias a él conseguimos lo que hacemos. Hay una gran cantidad de profesionales que se dejan la vida, soy un privilegiado. Es de agradecer que la gente, después de tantos años, te reconozca. He jugado en el Athletic, en el Sevilla, he ganado títulos, llevo 20 años entrenando... que me reconozcan ahora me gusta, pero no me cambia para nada”, concluyó.

¿Y cómo se les motiva, en pleno verano?

“Depende de las generaciones y del grado de madurez de cada uno, aunque tengan la misma edad. Esta generación es madura. Tienen que entender que son unos privilegiados. Eres un privilegiado al no tener vacaciones, sólo los grandes futbolistas no tienen vacaciones. Los buenos tienen Europeo o Copa América. Lo que sólo hacen los buenos es síntoma de que eres un buen jugador”, piensa.