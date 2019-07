Xavi : “Valoramos más lo conseguido al ver que a la selección ahora le cuesta más”

Xavi Hernández concedió una entrevista al medio oficial de la UEFA con motivo de la próxima Eurocopa 2020 que se disputará en varias sedes, de las cuales una de ellas será Bilbao. El mítico medio español habló también de sus éxitos en esta competición que consiguió ganar en dos ocasiones.

Sus éxitos con la selección

La primera de ellas, la Eurocopa 2008, que, “después de tantos años sin ganar España un torneo internacional”, Xavi considera “muy especial para todos: para el país en general, para esta generación y para el entrenador Luis Aragonés”. El catalán destaca el papel de un técnico que “sufrió muchísimo a nivel personal por las críticas feroces de la prensa que ya no creían en él y prácticamente en ninguno de los componentes del equipo que iba a esa Eurocopa”, explica Xavi.

El exjugador del Barcelona revela que, además de jugar “un fútbol atractivo que todo el mundo empezó a bautizar como el ‘tiki taka’ ”, fue muy especial gracias a la “piña y a la armonía que existía dentro del grupo”, algo que considera “clave para conseguir el título”. También a nivel personal fue un torneo inmejorable, pues fue declarado el mejor jugador de la Eurocopa. “Ya era muy difícil conseguir un torneo para España y encima me nombran jugador del torneo. La felicidad completa y un recuerdo tremendo”, explica orgulloso Xavi Hernández.

La trayectoria de España no quedó ahí y ese grupo de jugadores liderados por un centro del campo que marcó época siguió haciendo historia y conquistó cuatro años después otra Eurocopa más. Xavi comenta que llegaban con unas expectativas altísimas después de haber conseguido ganar la Eurocopa de 2008 y el Mundial de Sudáfrica y la constatación de un equipo campeón se dio en Ucrania y Polonia, donde “conseguimos hacer lo que nadie había hecho, ganar dos títulos de la Eurocopa de forma consecutiva", explica el futbolista español. Xavi no se queda simplemente en haber hecho algo histórico, sino en la forma en la que se consiguió. “Jugando un buen fútbol, ganando 4-0 la final a toda una Italia que venía muy fuerte con Pirlo, Balotelli, Buffon y compañía. Conseguimos hacer un partidazo en la final tremendo. Es un hito histórico y vemos la dificultad y valoramos más lo conseguido al ver que a la selección ahora le cuesta más”, expresa uno de los mejores jugadores de la historia de España.

Estos dos éxitos hacen que Xavi le tenga mucho aprecio a esta competición que enfrenta a las mejores selecciones de Europa. El catalán pone a este evento “a la altura de los Juegos Olímpicos y tan solo superado por un Mundial”. Además de ser especial por defender a tu país, el culé destaca que a nivel personal del futbolista se trata de un “evento extraordinario” ya que tiene “una repercusión tremenda y es un escaparate para el futbolista en el que todo el mundo querría estar”, dice el jugador nacido en Tarrasa. Otro de los factores importantes para Xavi es el gran nivel que está adquiriendo. “Cada vez es más competitiva. Estamos viendo a selecciones que antes era más fácil ganarles, pero ahora están creciendo. Bélgica o Croacia han dado un paso adelante y ya están prácticamente al nivel de las mejores”, reconoce el campeón del mundo.

San Mamés, un estadio especial

En la próxima edición de 2020, el torneo tendrá varias sedes y el estadio elegido en España ha sido San Mamés que, a pesar de ser reciente, no deja de tener ese halo mítico del antiguo estadio en el que Xavi ha vivido tantos momentos. “De San Mamés solamente puedo tener buenos recuerdos. Siempre me han tratado de maravilla, me he sentido como si estuviera jugando en casa. Me han ovacionado cada vez que me han cambiado en ese estadio y es una maravilla cómo me han tratado la gente cuando he ido por las calles de Bilbao, el cariño que me han dado es extraordinario. Además, se respira un ambiente futbolístico maravilloso y es un campo muy noble donde siempre he sentido un respeto y una admiración tremenda”, finalizó el mediocentro.