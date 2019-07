Yeray Álvarez: "Mi corazón es rojiblanco desde que nací"

El central de Barakaldo ha ofrecido una rueda de prensa tras su renovación y ha dejado claro: "Es un orgullo estar aquí. Tengo contrato hasta 2026, pero soy consciente de la responsabilidad que conlleva con el club, en el campo es donde debes demostrar y hacer valer por qué han confiado en ti", apuntaba.

Se cumple su sueño de seguir en el club

En 2008 se abrieron para él las puertas de Lezama y tiene claro que su "aventura desde niño", es con el equipo rojiblanco y que lo seguirá siendo "por muchos años más".

Ha recordado que llegó al club "con tan sólo 12 años y todo era nuevo", y ha apuntado: "Me quedo con mi debut, con todos los compañeros con los que he coincidido en el vestuario y con todos los momentos buenos y malos que he compartido con ellos."

Sensaciones que le deja la pretemporada

Yeray ha opinado sobre estas primeras semanas de pretemporada y sus sensaciones de cara a la nueva temporada que empezará en apenas un mes: "La pretemporada la llevamos bien, sin lesiones salvo la de Lekue, vamos cogiendo ritmo e intensidad. Tenemos muchas ganas de jugar partidos para prepararnos bien."

Sus malos momentos

El central ha recalcado que uno de sus peores momentos deportivos lo vivió esta última Liga: "Ka temporada pasada pasamos momentos muy duros, pero conseguimos darle la vuelta, fue una pena no entrar en Europa. Este año vamos a trabajar para conseguirlo."

"En estos tres años ha habido muchísimos altibajos por varias cosas que he pasado. Siempre me quedaré con el segundo año mío, en el que más he aprendido, no en fútbol, sino en lo personal, del compañerismo."

Y comentó que la "espina" que aún tiene clavada es no haber marcado aún ningún gol con la camiseta rojiblanca.

Desmentidos y agradecimientos

Pese a todos los rumores que han circulado durante este verano en el que le situaban en equipos fuera de Bilbao, Yeray ha sido muy claro: "De esas ofertas a mí no me ha llegado nada, todo son rumores, tenía claro que quería seguir aquí muchos años. Estoy muy orgulloso de ser jugador del Athletic Club varios años más. Quiero agradecer a la gente que ha estado apoyándome estos años y decir que estoy muy contento de seguir en mi club, donde he soñado con estar desde niño hasta ahora", finalizó.