Ferrán Torres: "Somos un equipo, somos una familia"

Después de un largo y no siempre apacible camino, finalmente la Selección Española ha alcanzado la final del europeo sub-19. Una victoria sobre Francia conseguida en los penaltis les daba el pase y la oportunidad a optar por el título.

No fue un encuentro fácil el que protagonizaron españoles y franceses. De hecho, no se supo quién se enfrentaría a la ya clasificada Portugal hasta que no se hubieran disputado las tandas de penaltis una vez finalizados los minutos reglamentarios.

Ferrán Torres, protagonista frente a Francia

El valenciano de 19 años fue el encargado de lanzar el último penalti; sobre él recaía toda la responsabilidad: si marcaba, estaban en la final. Y así fue. "Desde el primer momento he sabido que quería tirar el quinto, el que nos daba el pase", decía después del partido. Además, afirma que se siente orgulloso de haber desempeñado ese papel: "Cuando trabajas para el equipo, la recompensa te suele caer. Esta vez me ha caído en forma de penalti para clasificar a mi equipo, y yo creo que no se puede pedir más".

El pase a la final del europeo sirve para reafirmarse en la idea de que con esfuerzo, todo se puede conseguir. Decía Ferrán Torres que "tenemos una de las mejores generaciones que últimamente ha pasado por las categorías inferiores de la selección". El camino hasta su situación actual no ha sido ni mucho menos sencilla, pero están "demostrando que tenemos capacidad para llegar a las finales y poder ganarlas". Según el extremo, esto es porque "trabajan por el de al lado, en conjunto, y eso es muy importante dentro del campo".

Aspectos que analizar y mejorar para la selección española

También compareció ante las cámaras el técnico de la selección, Santi Denia. De hecho, el entrenador ha elogiado a sus jugadores, diciendo que "han hecho las cosas bien, hemos encontrado algún desajuste donde habíamos analizado". Sin embargo, lamenta que no hayan podido cerrar el encuentro en los 90 minutos: "pena no haber materializado las ocasiones que hemos tenido". En cuanto al pase a la final, tiene sentimientos encontrados el albacetense: "No sé si justos finalistas, pero yo tengo que reforzar el trabajo de mi equipo. Es un trabajo defensivo".

Por otro lado, también ha dedicado algunas palabras el defensa del Manchester City, Eric García. El joven de 18 años ha sido escueto con sus pensamientos: "El equipo ha competido muy bien desde el principio hasta el final. Al final ha sido en los penaltis, aunque todos queríamos que hubiera sido antes. Todo el equipo ha hecho un trabajo defensivo espectacular".