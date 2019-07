Zidane: "Sé que tengo un equipazo"

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa para analizar lo que fue una nueva derrota del Real Madrid en una pretemporada muy por debajo de las expectativas y las ilusiones con las que afrontaba el madridismo esta campaña. Esta vez la derrota fue ante el Tottenham por 0-1 gracias a un gol de Kane, y el resultado hubiera sido más abultado de no ser por las intervenciones de un Keylor Navas espectacular.

Pese a ello, Zidane considera que estuvieron mejor y que: "Lo que tenemos que hacer es mejorar cada día. No estoy contento con la derrota, pero hemos estado mejor", declaró el entrenador.

Keylor Navas

Sobre la actuación del portero costarricense y la titularidad en la portería madridista reconoció: "Keylor ha estado muy bien", pero volvió a reincidir en su idea de la pasada temporada y explicó: "Está todo claro, todos lo tiene claro. Estamos en el mismo equipo."

La vuelta de James

Uno de los grandes interrogantes en lo que a plano individual se refiere, es qué sucederá con James. El colombiano ya ha vuelto a los entrenamientos en Madrid tras la Copa América, y su futuro aún no está claro. Zidane tampoco dedicó un guiño al futbolista y siguió dejando el interrogante abierto: "No sé si James va a estar en el Madrid la próxima temporada. No estoy en eso ahora. Estoy aquí pensando en lo de aquí", comentó el francés.

Gareth Bale

En una situación parecida se encuentra Gareth Bale, que no viajó con el equipo. El club parece estar buscando una salida al galés que parecía tener como destino inmediato China, pero las negociaciones se paralizaron. Zidane justificó su ausencia en Múnich por motivos puramente físicos: "Gareth no ha viajado porque no se sentía bien, no estaba bien. Hablando con los médicos decidimos que no viniera a Múnich", explicó el entrenador madridista.

La plantilla

De esta forma, parece probable que la plantilla del Real Madrid no vaya a quedar tal y como está, tanto en el plano de salidas como en el de llegadas. El técnico del conjunto blanco no quiso pronunciarse sobre los posibles cambios y quiso dejar claro: "Nosotros estamos aquí y los jugadores son estos, no hay que darle más vueltas." A pesar de asegurar que confía en sus jugadores, dejó abierta la puerta a cambios que puedan suceder hasta el 31 de agosto. Además, reconoce abiertamente que esta plantilla "ha empezado mal", pero "no vamos a perder la confianza, porque el año es muy largo".

Mensaje de optimismo

Por último, ante la sensación de desilusión y de resignación que recorre el madridismo, Zidane quiso dejar un mensaje de positivismo: "El madridismo no tiene que estar preocupado, yo siempre soy positivo. Sé que es complicado, porque acabamos una temporada difícil y la cosa ha empezado difícil. Yo sé que tengo un equipazo. Lo que necesitamos es ganar un partido. Solo nos falta eso", culminó el entrenador francés.