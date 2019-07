España se cuela en el once inicial de los europeos sub-19

Con el mes de julio llegando a su fin, también se despiden los europeos sub-19 femenino y masculino. España, tanto en una como en la otra, ha destacado, sin duda. Las dirigidas por Pedro López llegaron al torneo con la idea de mantener el título de campeonas. No obstante, y aún habiendo hecho un recorrido destacable, se quedaron a las puertas de la final contra Francia. Por otro lado, los futbolistas de Santi Denia alcanzaron la gloria, ganando a Portugal con un resultado de 2-0. Sea como fuere, jugadores y jugadoras de la Selección Española pasaron a formar parte del once ideal del campeonato

España, la máxima representada en el Equipo del Torneo del Europeo

'La Rojita' fue in crescendo en el torneo. Las victorias no siempre fueron plácidas, pero el esfuerzo y la lucha acabaron siendo recompensados. La recompensa no solamente consistió en alzar la copa. Sino que, además, seis de los jugadores españoles que participaron en el Europeo, fueron incluidos en el once ideal del mismo. Seis jugadores, lo que convirtió a la Selección Española en la más representada del equipo elegido.

Antonio Blanco, Eric García, Víctor Gómez, Juan Miranda, Arnau Tenas y Ferrán Torres; los seis elegidos. Todos ellos tuvieron un papel decisivo en el recorrido de la selección. Por ejemplo, Arnau Tenas, el guardameta que mantuvo la portería a cero en la final, y que fue protagonista de diferentes jugadas. O el imprescindible Ferrán Torres, que fue el autor de los dos goles a Portugal; el jugador del Valencia no podía faltar en este equipo del Europeo. El papel de todos ellos se vio reflejado en este reconocimiento.

A un paso de lograr su sueño

No pudo ser. Se quería hacer historia, mantener el título por tercer año consecutivo, pero no pudo conseguirse. No obstante, las españolas también realizaron un torneo destacable. Laia Aleixandri y Rosa Márquez, entre otras, sobresalieron; pero fueron ellas dos las que fueron nombradas parte del once ideal.

Laia Aleixandri, la defensa del Atlético de Madrid, es una de las mejores en su puesto en el panorama del fútbol español actual. Incluso fue planteado que la joven acudiera con la absoluta al Mundial de Francia. Se ha caracterizado por una gran solidez defensiva que ha sido uno de los factores determinantes para mantener la portería española a cero hasta la semifinal contra las galas. Por otro lado, Rosa Márquez, mediapunta del Real Betis Féminas. Una de las jugadoras con mayor calidad del equipo que ha competido en este Europeo sub-19.