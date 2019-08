Fede Valverde: " Lo importante es el próximo fin de semana y creo que estamos preparados"

Fede Valverde pasó por zona mixta para atender a los medios de comunicación tras el último encuentro de la pretemporada madridista que acabó con empate a 2 ante la Roma. Un partido que aumenta las dudas del Real Madrid a menos de una semana para que de comienzo el campeonato liguero.

Pese a las incertidumbres y al pesimismo que impera en el madridismo, Fede asegura que ve al equipo "muy bien preparados" para lo verdaderamente importante que es el próximo fin de semana. El uruguayo no valora como negativa la pretemporada aunque reconoce que "a veces los resultados, como hoy que fue un empate y luego perdimos, no son los que uno quiere porque uno quiere ganar siempre".

El mediocentro no es alarmista ante la fragilidad defensiva que ha mostrado el equipo y explica que "eso estamos corrigiendo, para algo está la pretemporada, para ir puliendo errores, ir aprendiendo, mejorar en lo táctico... para lo que se viene".

Ante tal inseguridad defensiva, Zidane ha apostado en los dos últimos partidos por una línea de tres centrales que, a juzgar por lo visto en la primera mitad, no ha sido una solución real. Ante la posibilidad de usar esta variante táctica, Valverde vuelve a reincidir en que la pretemporada sirve para "ver qué tácticas nos viene bien y cuáles necesitamos mejorar". En el plano personal comentó que él no tiene problemas para adaptarse a otros sistemas, pues "me facilita jugar en cualquier posición del mediocampo".

Esta pretemporada de malos resultados y sensación de desconcierto ha motivado una preocupación y un pesimismo importante en el entorno madridista. El uruguayo entiende el sentimiento de aquellos que piensan así, ya que "son hinchas y fans que obviamente cada uno tiene su opinión, su gusto y sus ganas y sentimiento por el club", aunque defiene que ellos tratan "de dar lo mejor partido a partido, mejorar en los entrenamientos y dejar lo máximo al Madrid donde se merece estar".

Con respecto a los posibles fichajes que llegaran para mejorar la plantilla, el internacional con Uruguay no quiso mojarse. "No opino de eso, no es mi trabajo. Yo doy el máximo y tengo el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico. No voy a hablar de jugadores que no están. Los que estamos aquí estamos dando el máximo y nos estamos preparando para lo que viene", finalizó Fede Valverde.