David Gallego: "No me cabe en la cabeza que mi equipo se relaje"

Este miércoles, ha habido un nuevo protagonista en la actualidad deportiva del Espanyol, su entrenador David Gallego. El perico ha llevado a cabo una rueda de prensa en las instalaciones del RCDE Stadium, en la previa del encuentro ante el Luzern. En ella, ha tratado los diferentes asuntos relacionados con el equipo: el enfrentamiento europeo, la plantilla y la salida de Borja Iglesias.

Primeramente, fue cuestionado acerca de posibles cambios en el once de cara al inicio liguero, a lo que respondió: "Pese al buen resultado de la ida, tenemos claro que hay que trabajar durísimo y hacer las cosas muy bien para volver a ganar. Ese es el objetivo y no pensamos en otra cosa. Pero ya empezamos a jugar dos partidos oficiales, jueves y domingo, y hemos de hacer el mejor equipo mañana y otro para llegar en las mejores condiciones contra el Sevilla".

Asimismo, dijo lo siguiente sobre el posible exceso de confianza del equipo tras el resultado de ida por 0-3: "No me cabe en la cabeza que mi equipo se relaje, mi equipo no se relaja ni entrenando. Cada partido es una oportunidad para los que juegan y todos nos jugamos siempre muchas cosas. Relajación será imposible que el equipo la tenga. Es un partido de fútbol y hemos de hacer las cosas muy bien para ganarles".

Luego, el técnico se mostró descontento con la preparación llevada a cabo: "La gente no es consciente de que este equipo empezó a competir muy pronto y cuando lo haces tienes pocas sesiones con el equipo entero porque lo vas partiendo. En la semana solo te quedan uno o dos días para hacerlo con todo el equipo y el crecimiento está en el entrenamiento. Ahí tenemos un déficit con los rivales. Aunque no es una excusa. Quiero incentivar un poco a nuestra gente y donde no llegamos nosotros nos han de ayudar. Nos faltan sesiones de entrenamiento, pero hemos de solventarlo con el aliento de nuestra gente".

El entrenador fue preguntado por uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes español este verano: el delantero Borja Iglesias, desde este miércoles jugador del Betis. Sobre el ya exjugador perico, explicó: "Está muy claro. Es un jugador que ya no está con nosotros, evidentemente yo le deseo lo mejor en su nueva etapa. Ha sido un excelente profesional hasta el último día, no me esperaba menos porque era jugador del Espanyol. Ahora lo que me ocupa y preocupa son los jugadores que están con nosotros y quieren estar. Ya no suma nada en el Espanyol y no me preocupa en absoluto las preguntas sobre él. Tenemos muchos más jugadores con muchísimo talento".

David Gallego comentó lo siguiente acerca de la posibilidad de un mayor aumento de protagonismo por parte de Víctor Campuzano, canterano perico: "Estoy encantado con su trabajo, estoy encantado con la evolución que está teniendo y es un jugador, y como es un jugador más, puede tener las mismas posibilidades que otros jugadores de ser alineado cada domingo o jueves".

Por otro lado, alabó las cualidades de Calero: "Puede aportar muchísimo liderazgo, tiene mucha personalidad y una buena salida de balón. Lo que tenemos es muy bueno. Generará mucha competencia y me genera un problema, bendito sea". Además, por parte de Adri Pedrosa, expuso acerca de la lesión sufrida: "Va mejor, evoluciona muy bien".