Mateu Alemany: " Donde había un acuerdo previo y una oferta por Rodrigo,  ya no la hay"

Mateu Alemany suele comparecer ante los medios de comunicación una vez al mes. A 2 días de que arranque La Liga, la comparecencia de hoy cobraba una importancia extraordinaria, debido a la cantidad de operaciones que se están dando las últimas semanas en el Valencia C.F.

Periodista: ¿Hay una pérdida de confianza entre Peter Lim y la secretaría técnica?

Mateu Alemany: "Tanto en la primera reunión en Singapur como en la segunda, el propietario manifestó que la confianza en nuestro trabajo era absoluta".

"Ha habido problemas y malos entendidos con la propiedad, pero donde nosotros veremos si esos ajustes han sido positivos es el 31 de agosto. Ahí tendremos la foto real".

Periodista: ¿Hay alguna oferta por Rodrigo?

Mateu Alemany: "No hay una oferta concreta del Atlético de Madrid por Rodrigo. Ayer por la tarde, el propio jugador pidió entrenar hoy. Él mismo no se veía fuera del equipo si su salida no se concretaba. Así que está a disposición de Marcelino.

La situación de Rodrigo es estratégica de club, y excede nuestras competencias. Está en manos del consejo de administración y del máximo accionista. Estamos preparados para afrontar la sustitución. Iremos al mercado a por un jugador importante.

Se que el Atlético y Rodrigo han hablado mucho, pero la decisión de Rodrigo no estaba tomada. La operación la llevó en un primer lugar Peter Lim, es la primera vez que esto sucede así. Rodrigo va a jugar el sábado. No puedo garantizar que Rodrigo esté aquí el 2 de septiembre. Hoy he visto a Rodrigo muy contento "

Periodista: ¿Por qué no entrenó Rodrigo Moreno junto a los compañeros?

Mateu Alemany: "Hay que entender que en la cadena de poder del Valencia, hay determinadas decisiones que vienen del máximo accionista. Rodrigo no dejó de entrenar por decisión del cuerpo técnico. Donde había un acuerdo previo y una oferta, ahora ya no la hay. No tengo que explicar porque ya no hay una oferta".

Periodista: Al presidente Anil Murthy le preguntaron en el aeuropuerto si Alemany iba a continuar en el Valencia, Anil dijo que no. ¿ A pesado en dimitir usted alguna vez pero no puede porque tiene que pagar 6 millones ?

Mateu Alemany: "No tengo constancia en las declaraciones del presidente. En el momento que yo considere que el propietario no confía en mi, me marcho. Estoy muy contento en Valencia, pero hay situaciones que no dependen de mi, pero no tiene nada que ver con contratos"

Periodista: ¿Le ha explicado el propietario las razones del cambio de modelo en la organización del club?

Mateu Alemany: "Peter Lim quiere tener más presencia en la toma de decisiones. El modelo no ha cambiado, simplemente Peter Lim es mucho más activo, es muy respetable esa decisión. Muchas veces produce confusiones, hay otras ritmos en las operaciones. Las valoraciones se hacen con la plantilla, por lo tanto tenemos que esperar. El 2 de septiembre haremos cuentas. Hay trabajo por hacer, espero que el Valencia pueda optar a sus objetivos. Todos queremos volver a vivir noches como la de Sevilla, no hace tanto de aquel día"

Periodista: ¿No sería todo más fácil si el mercado se cerrara antes?

Mateu Alemany: "FIFA está estudianto cerrar el mercado antes de comience las competiciones, y me parece razonable. El mercado se cierra el 31 porque anteriormente La Liga comenzaba en septiembre. Creo que todos estaríamos de acuerdo. Después habría que ver si se ajustaría al calendario de las diferentes ligas. No obstante prefiero tener más días de mercado comparado con Inglaterra"

Periodista: ¿Que mensaje le da a la afición?

Mateu Alemany: "He tratado de explicar las diferentes situaciones que se han dado en el mercado. Tenemos un vestuario extraordinario y con un ambiente magnífico. Los jugadores necesitan a la afición, y estas situaciones no son buenas para el club. Propongo que hablemos del partido de la Real Sociedad. No hay que pedirle a la afición que ayude a su equipo, porque creo que es incuestionable. Tenemos la intención de mejorar el equipo".

Periodista: Has dicho que si se marcha un jugador importante, hay que hacer una gran inversión. ¿ Está preparada la propiedad para esa inversión ?

Mateu Alemany: "Si sale un jugador importante necesitará un gran sustituto. El mercado está en unas fechas complicadas, veremos en que parámetros económicos, dependerá del propietario. Nuestros ingresos se han disparado gracias a la Champions. Y ese sigue siendo nuestro objetivo: la Champions."

Periodista: ¿ Se sabe si van a jugar Gayà y Parejo ?

Mateu Alemany: "Tengo que lamentar que no se nada más. No entiendo como no podemos saber si Gayà y Parejo juegan. Sabemos que hay intención de que puedan jugar por medio del comunicado de Rubiales, pero esto no da una imagen correcta de lo que es la organización de una competición. De momento no pueden jugar"

Periodista: ¿En qué situación situación se encuentran Kang In Lee y Ferrán Torres?

Es importante hablar de ellos. Ambos jugadores se encuentras en situaciones diferentes. En opinión de la dirección del club, son jugadores que van a ser muy importantes en el futuro del Valencia. La cuestión es ver que es lo mejor para ellos, porque las decisiones de ahora van a ser muy importantes en el futuro. A todos nos gusta ver a jugadores de la cantera con esa calidad. La plantilla tiene un nivel de exigencia muy alto. Necesitamos estar en Champions, y por lo tanto tenemos que ser muy prudentes. Los datos son objetivos, en las tres grandes ligas europeas, Kang In Lee fue el jugador con más minutos de la generación del 2001, y Ferrán el 3º de su edad. Puede ser que se queden, o puede ser que no.

Periodista: Si no hay salidas, falta la incorporación de un jugador ofensivo. ¿ Como está la situación de Rafinha ?

Mateu Alemany: "No voy a hablar de jugadores ajenos, pero estamos trabajando en 3 o 4 opciones. Falta un jugador para dar por cerrada la plantilla"

Periodista: ¿Puede permitirse el Valencia invertir sin vender ningún jugador?

Mateu Alemany: "La verdad es que hemos conseguido finanziar las adquisiones que hemos hecho. El saldo es positivo y el propietario está contento en este sentido. Hemos tenido la habilidad de traer jugadores a coste 0, pero si creemos que es el jugador perfecto dependerá de Peter Lim. Es una vía abierta"

Periodista: ¿Que importancia tiene Jorge Mendes en el club?

"Solo puedo decirle una cosa, este verano solo ha intervenido en la operación de Vezo. Mangala ya no es representación de Mendes. No tengo nada más que decir"