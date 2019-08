Frenkie de Jong: "Soy joven, hay mucho por mejorar"

Uno de los fichajes del FC Barcelona para la campaña 2019/2020, Frenkie de Jong, parece cada día más adaptado al plantel. En una entrevista concedida a La Vanguardia, el centrocampista comenta su experiencia desde su llegada al conjunto culé y cómo está viendo a su equipo, entre otros asuntos.

Primeramente, fue preguntado acerca de su primer mes como jugador azulgrana, a lo que respondió: "Me siento realmente bien. El equipo, el club, la gente de Barcelona… todos me han dado una bienvenida estupenda. El nivel de los entrenamientos es bueno, los compañeros son amables. Todo va muy bien hasta ahora". También comentó sobre el club: "Ya venía con una idea preconcebida pero las expectativas se han visto superadas. El día de mi presentación me impactó. ¡Había tanta gente! Y me hicieron hacer tantas cosas... Me sorprendió".

En el apartado individual, reconoce que todavía que le queda mucha carrera por delante y cosas que aprender: "Soy joven todavía, hay mucho por mejorar. El pase de larga distancia, por ejemplo. También aumentar el número de pases decisivos, marcar más goles, aunque no sea la principal característica de mi juego… Y hay más cosas que mejorar". Acerca de la posición en la que jugará el holandés habitualmente, explicó: "No es fácil mojarme para mí porque no soy el entrenador, yo disfruto asociándome con mis compañeros, combinando, eso ya es suficiente para mí. Mientras sea en el centro del campo y no en otro lugar, todo me parece bien".

En lo referente a la competencia en la plantilla, Frenkie de Jong no duda: "No me da miedo eso. Es lo normal cuando fichas por el Barcelona, hay mucha competencia. Lo sabía antes de venir y si me hubiera dado miedo no habría firmado. Aquí estamos una serie de centrocampistas top y sólo pueden jugar tres. Procuraré asegurarme de ser uno de los elegidos".

Por último, menciona la diferencia que existe en su juego con el Ajax y con el FC Barcelona: "En el Ajax tenía mucha libertad de movimientos, especialmente en la construcción inicial de las jugadas, y en el Barcelona se juega un poco diferente y es lo normal porque cada equipo tiene su manera de jugar. Soy yo el que me tengo que adaptar y poco a poco ver qué rol voy teniendo en el equipo, pero seguro que será diferente que en el Ajax".