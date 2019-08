Bartra: "Nos hemos encontrado cómodos con un hombre menos"

El Betis, junto al Valladolid, fueron dos de los últimos equipos en comenzar su andadura en la competición doméstica. Un duelo del que los blanquivioletas se llevan un buen sabor de boca del siempre complicado Benito Villamarín tras lograr un 1-2, anotando el gol de la victoria en los minutos finales del tiempo reglamentario. Los locales partían desde el inicio prácticamente en desventaja debido a la expulsión de Joel, factor que quiso analizar Bartra en zona mixta: "Empezó el partido, una pérdida que se hace una contra, un tres contra tres arriba, y al final se convierte en una expulsión que te condiciona todo el partido, todo el trabajo. Pero lo positivo es que el equipo ha estado ahí, nos hemos encontrado con un hombre menos en partes del partido cómodos, incluso sin balón, defendiendo como un equipo, en grupo, y haciendo daño también arriba. Hemos tenido ocasiones, y por momentos ni parecía que teníamos un jugador menos. Me quedo con esto, con que vamos en línea ascendente. Faltan cosas para ir puliendo, pero a la vez se ve que vamos a hacer cosas muy buenas", aseguró.

Bartra se mostró muy contento con el rendimiento del equipo ante el Valladolid

El ex del Barcelona, que el próximo domingo afronta un partido especial a nivel personal, se ha mostrado muy contento del rendimiento de sus compañeros: "Al final el fútbol son detalles. Prácticamente no han tenido ocasiones, y las dos que han tenido las han enchufado. Al final es la élite, es la Primera División, es lo que tiene, pero me quedo con la solidaridad, con el trabajo. Tenemos jugadores buenísimos técnicamente, con mucha calidad y luego que también trabajan, y eso contagia, eso es lo que queremos. Estoy orgulloso de todos los jugadores que han participado, y me quedo con que esto va para arriba, seguro. Ahora viene un partido muy bonito, ya demostramos el año pasado de lo que somos capaces, y vamos a intentar repetirlo", afirmó.

Respecto a la afición, Bartra no pudo mostrarse más que emocionado ante el sentimiento que siempre pone la hinchada del Benito Villamarín: "Puro espectáculo, puro sentimiento. No es solo la de gente que hay, el lleno, si no el cómo lo viven. Hacía días que no jugábamos en casa y es una pasada, miras alrededor y te sientes arropado, chapeau."

Bartra durante una rueda de prensa | Fotografía: Lola Cervelló

El central es conocedor de que la hinchada no va a cuestionar el resultado, puesto que está convencido de que el respetable ha apreciado el gran trabajo del equipo: "La gente sabe y ve que en ningún momentos hemos bajado los brazos, al revés, hemos ido a por el partido, hemos metido el 1-1. Íbamos a por el 2-1 y aun así al final hemos tenido otra para empatar. Ese es el ejemplo y el camino para seguir, juntos. El Betis tiene cosas muy grandes para poder hacer", sentenció, dando esperanzas a una afición muy ilusionada esta nueva temporada.