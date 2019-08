Gallego: “Nos falta entrenamiento, pero estamos tranquilos”

El RCD Espanyol de David Gallego llevaba una buena racha en lo poco que llevamos de temporada, arrasando en casi todos los partidos europeos de la fase previa de la Europa League que había jugado. En Liga, en cambio, un Sevilla lleno de fichajes y con aspiraciones a Champions, venció al equipo perico por 2-0.

“Ni la victoria ni la derrota condicionan mis planes. El fútbol es el único deporte en que ganar o perder no te dice la verdad. Cuando ha podido, el equipo ha ido a por el partido. No nos hemos precipitado ni hemos perdido el orden,” dijo Gallego. “Quiero felicitar al Sevilla por el triunfo, a la afición y a mi equipo por el esfuerzo que ha hecho. Hemos competido contra un rival preparado para la Champions que ha hecho una pretemporada normal de seis semanas”.

En este sentido, el entrenador ha lamentado no haber podido tener tiempo suficiente de preparación, ya que desde julio el equipo está inmerso en eliminatorias europeas, siendo el equipo de LaLiga que empezó antes a competir.

“Faltan muchas semanas de entrenamiento, lo tengo claro. Lo que no puede perder el equipo es la actitud ni la predisposición. Es un proceso al que le doy mucha naturalidad. Lamento la derrota y no estoy contento por haber perdido. El equipo ha acabado muy fatigado, pero no es excusa. Las circunstancias tampoco han ido de cara”, analizó el técnico.

Además, Gallego reconoció que no hay dudas “respecto a la idea”, y que les han penalizado los “pequeños detalles” porque el equipo estuvo a la altura en cuanto al esfuerzo.

“Ellos tenían una posesión que no hacía daño. Por lo que se refiere a las ocasiones, el resultado no es justo”, sentenció Gallego.

Preguntado por si le falta un delantero ahora que se ha ido Borja Iglesias -precisamente al máximo rival del equipo contra el que se enfrentó Gallego este domingo-, el técnico perico no quiso señalar a nadie por la derrota, y tampoco consideró que necesite fichajes: “Sería una falta de respeto decirlo por los delanteros que tenemos, no me falta nada. No me lamento por lo que no está”.

El próximo encuentro del Espanyol es esta misma semana ante el Zoryá Lugansk, en la que es la última ronda antes de poder estar definitivamente en la fase de grupos de la Europa League. A pesar de eso, Gallego no quiso poner de excusa el cansancio e irá a por el rival de la misma manera que lo ha hecho estas pasadas eliminatorias.

“Después de un partido no entiendo que no esté fatigado. Son profesionales, tenemos cuatro días y esto acaba de empezar. A recuperar”, concluyó el catalán.