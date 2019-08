Paco Jémez: "El equipo ha levantado una situación muy complicada"

El pasado 17 de agosto el Rayo jugó ante el Mirandés en la primera jornada de la Segunda División en Vallecas. Finalmente empataron a dos goles para cada equipo. Por parte de los franjirrojos marcaó ambos Embarba de penalti, y para los rojillos Álvaro Rey y Andrés García.

Después del encuentro, Paco Jeméz atendió a los medios de comunicación para comentar el partido, entre otros temas de actualidad del equipo.

Empezó diciendo: "El equipo ha levantado una situación muy complicada. Nos ha faltado acierto de cara al gol y no hemos tenido ese acierto para meter el tercer gol. Tenemos mucho que mejorar, pero el inicio del equipo me ha gustado."

Añadió: "Firmaría ya que todos los equipos nos tiren una vez a gol. Somos un equipo que tiene que generar más, porque tenemos talento y velocidad arriba, y creo que tenemos que tener capacidad de hacer más goles. Los dos que hemos hecho han sido de penalti. Siguiendo en esta línea los resultados empezarán a llegar y empezaremos a disfrutar."

Después le preguntaron sobre el VAR, a lo que dijo: "Ha sido un partido raro, con demasiadas cosas y parones. Sigo pensando lo mismo, nos estamos metiendo en un lío serio. Esto no tiene pinta de fútbol. No lo digo por el resultado ni nada. Esto no tiene casi ni sentido, tanto parón... los jugadores creo que juegan atemorizados, con miedo a meter la pierna y a cargar."

"Es que ya no se puede hacer nada. Hemos llegado a un límite que se está mediatizando tanto a los jugadores que creo que eso va a afectar al espectáculo"

En cuanto a la expulsión de Martín, el míster comentó: "Darle confianza y ánimos, esto es fútbol y es una pena que le haya pasado a él. Los jugadores jóvenes tienen que cometer errores, le ha podido pasar a otro. Tiene que seguir y reponerse. Estoy seguro que tendrá mejores oportunidades."

Le dijeron si mantiene la ilusión y dijo: "Estoy igual de ilusionado. Esta temporada se nos va a exigir mucho, si no tuviera ilusión, me iría a mi casa. Los jugadores que están ahí tiene un objetivo claro."

"Tengo muchas ganas de trabajar y demostrar que podemos ser mejor equipo. Tenemos que ilusionar a esa gente que va a venir a Vallecas"

Después habló sobre la afición, a lo que comentó: "Tenemos un problema y hay que solucionarlo. Hasta ahí llegamos todos. La única manera de hacerlo es tener predisposición a ello, a sentarnos y a dialogar. A ver lo que está pasando, y si realmente esto puede llegar a buen puerto. También era un mal día para el fútbol."

Añadió: "Me da pena venir aquí y que la gente no esté a gusto. Sabemos que están con el equipo, pero hay un ambiente que no es el idóneo, cuando lo que aquí siempre ha habido es un gran ambiente de fútbol y que más allá de las asperezas que haya entre el club y afición, hay que intentar limarlas y acercar posturas."

El tema de fichajes también salió en las declaraciones, Jémez dijo: "No voy a pedir nada que no haya pedido de antemano. Este partido no cambia nada. El equipo sigue teniendo carencias y tenemos jugadores en mente que pueden darle ese salto de calidad al equipo. Seguimos pensando lo mismo y trabajaremos hasta que se cierre el plazo. Esperamos poder cerrarlo esta semana. Sigo pensando que faltan determinadas cosas en varias posiciones, no ha cambiado nada."

Habló sobre Akieme, de quien dijo: "Es un jugador que no ha estado mal, le falta pausa y tranquilidad, pero creo que tiene muy buen potencial. A medida que vaya teniendo minutos estará mejor. Puede estar contento con el partido que ha hecho."

Volvió a hablar sobre Álex Moreno, tema sobre el que dijo: "La relación de Paco Jémez y Álex Moreno solo le interesa a Paco Jémez y a Álex Moreno. El otro día hablé con él y le dije muy claro y a la cara lo que pensaba, y no tengo necesidad de contárselo a nadie más. Indudablemente, si Álex Moreno no ha ido convocado, es porque no cuento con él."

Y para terminar se habló sobre los últimos fichajes, comentó: "Teníamos pensado sacar a Andrés, pero al empatar el Mirandés necesitábamos a Bebé para que volviera loco el partido. Esteban es un fichaje importante. Todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, y estoy muy contento con el partido que ha hecho. Respecto a Piovaccari, es un jugador que lucha y pelea. Es difícil marcarle en el área, pero necesitamos a alguien más arriba", finalizó.